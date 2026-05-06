國外設計師控「Jisoo偷走我的衣服」！崩潰喊話6個月拿不回：拜託還我

國外一位設計師最近氣炸了，直接在網路上開嗆BLACKPINK成員Jisoo，說她「偷走我的東西」，遲遲不歸還借出去的服裝，引發韓網熱烈討論。

這位設計師Benjamin Bortmans是品牌JUDASIM的創辦人，他在社群平台上傳影片表示，為了讓Jisoo拍攝專輯封面，他把幾套衣服寄到韓國，結果部份衣服已經超過半年都沒還回來。 他直接標記Jisoo的帳號，喊話「把我的東西還來」。



Bortmans說，這些衣服是他上一季非常珍貴的三件作品，價格也很昂貴。 「我等了6個月，他們一直說拍攝延期，後來就再也沒有人回覆我。」他還提到，已經把發票跟合約寄過去，準備採取法律行動，但完全沒人回應，讓他忍不住怒嗆：「希望有人能清醒一點，把東西還給我。 我現在連拍不拍片都不在意了，只想拿回我的衣服！」不過，這位設計師後來又發了另一支影片，試圖滅火。 他說自己「從來沒有要攻擊Jisoo本人」，只是因為當時所有拍攝溝通的信件裡，都是掛Jisoo的名字，所以才會用她的名字來引起團隊注意。 他強調：「我只是想把東西拿回來。」

但他並沒有收回那句「偷走」，也拒絕道歉。 他表示：「身為年輕設計師，我們花了很多心血在作品上。 6個月得不到回應、不被尊重，真的很糟。 我不會道歉，希望下次他們能更懂得善待別人，有問題也要主動告知。」

截至發稿為止，Jisoo本人跟她的經紀公司都沒有對此事件做出回應。

這件事情在韓國論壇迅速發酵，網友反應兩極：「不是自己的東西就快點還回去啊」、「是不是因為贊助太多，乾脆以為是送的了？？」、「服裝應該是公司造型團隊負責的吧，這樣罵Jisoo，是不是智商有問題？ 就算再討厭她，也要講證據吧」、「相關的人很多，解決起來可能不容易。 但話說回來，這麼貴重又珍惜的衣服借出去，竟然沒有準備好歸還的對策，也是蠻瞎的。 更何況還直接拿藝人名字出來全球毀損名譽，這下事情真的鬧大了」、「說真的，以BLACKPINK Jisoo的等級，就算不還衣服，多的是品牌排隊等著她穿吧...... 可能是造型師弄丟了啦」等。

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