韩媒爆李浩贞将出演《MOVING 异能》第二季！第一季短暂登场埋下伏笔，回归动向成焦点

真的越来越让人好奇《MOVING》第二季会怎么发展！

近日，据韩媒报导，李浩贞将出演 Disney+ 原创韩《MOVING 异能》第二季，引发关注。对此，Disney+ 方面则回应表示「目前无法确认，敬请谅解」，态度相对保留，并未给出明确说法。



《MOVING 异能》讲述拥有超能力的孩子与隐藏过去痛苦秘密的父母，共同面对跨世代巨大危机的动作英雄故事。作品播出后，不仅在韩国引发讨论，也在海外各国掀起热潮，被称为「正式开启K-英雄题材新时代」。凭藉高人气，Disney+ 於2024年11月正式宣布制作第二季，吸引许多剧迷高度期待。



李浩贞在第一季中饰演金国熙的女儿「梁世恩」。剧中母亲洪成华（金国熙 饰）以「罗州」为代号隐藏身分生活，却遭法兰克杀害，直到后段才揭晓其实还有一名女儿。梁世恩同样继承透视能力，却因意外与病痛离世，但仍在母亲葬礼场面短暂现身，也让她是否回归第二季，成为观众持续关注的伏笔之一。



而《MOVING 异能》预计於今年6月正式开拍，第一季核心阵容中，韩孝周、赵寅成、车太铉等「父母辈」实力派演员将回归演出，高允贞、金度勋等年轻主演也将续演。此外，薛景求、廉晶雅、卢允瑞等新卡司的加入，也让第二季更加备受期待。

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