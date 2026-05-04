李宰煜18日現役入伍！與辛叡恩留作《死撐醫生》6月首播撫慰粉絲

又一位男神要與大家暫時告別了！憑藉《還魂》系列爆紅、剛滿 27 歲的演員 李宰煜，今日宣布將於 5 月 18 日入伍履行國民義務。 雖然即將迎來「軍白期」，但他早已為粉絲準備好「存糧」，與辛叡恩合作的新劇將於下月火熱登場！

1998 年出生的李宰煜，原定於去年入伍，但因片約不斷而稍微推遲。 去年他在 Netflix 影集《吞金》的採訪中曾直言：「入伍不能再延期了，已經到了底線。」因此在拼命完成手頭作品後，隨即決定報到，展現率性負責的一面。



李宰煜自 2018 年以《阿爾罕布拉宮的回憶》出道後便火速上位，在《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《還魂》系列及《篡位》等多部作品中擔主演綱，中展現「怪物新人」等級的演技。 去年更驚喜加入tvN綜藝《姐姐的產地直送 2》成為固定成員，讓觀眾看到他戲外大男孩的超萌綜藝感，人氣更上一層樓。

為了撫慰粉絲在「軍白期」的寂寞，李宰煜在入伍前已瘋狂「儲蓄」：與辛叡恩合作醫療浪漫喜劇《死撐醫生》，飾演被派往惡名昭彰「偏東島」的公派醫生都智義，他原本因海洋創傷而對島嶼避之唯恐不及，卻在遇見陸夏莉（辛叡恩 飾）後迎來成長與變化，該劇已於 2 月殺青，確定於 6 月 1 日在 ENA 首播。





此外，搭檔高旻示、金敏荷及李熙俊共同演出Netflix 原創劇《蜜兼職》（暫譯），則預計於今年下半年上線。



看到這麼多作品即將排隊播出，相信這兩年不會太難熬！妳最期待看到李宰煜飾演的小島醫生，還是他在 Netflix 新作中的神祕演出？

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