釜山影展获奥斯卡官方认可「直通资格」！新规保障人类创作：AI 演员、剧本无评选权

美国电影艺术与科学学院（AMPAS）於当地时间 1 日公布最新规定，韩国釜山国际影展（BIFF）正式列入全球六大「特权」影展，获大奖作品将直接入围奥斯卡「最佳国际影片」候选名单。 此外，针对近年 AI 技术的争议，奥斯卡官方也明文要求参赛作品的演员与剧本必须由「人类」直接创作演出。

釜山影展晋升奥斯卡直航站

根据美国电影艺术与科学学院（AMPAS）新规，往后即便作品未被各国官方委员会选送，只要在指定的六大国际影展中获得大奖，便具备报名资格。

这份「直通名单」除了坎城、威尼斯、柏林、日舞及多伦多影展外，釜山国际影展（BIFF）是亚洲地区唯一被列入的影展。 这意味著未来的优质韩国片或亚洲电影，只要在釜山影展夺魁，便拿到了进军奥斯卡「最佳国际影片」的门票！



外界认为，此举旨在保护因政治原因在威权国家失去送审机会的电影，例如去年坎城影展金棕榈奖得主、伊朗导演贾法・潘纳希的作品《只是一场意外》，当时并非由伊朗送审，而是由共同制作方之一的法国代表提交。



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守护人类创作！AI 演员与剧本「正式说不」

面对生成式 AI 的强势入侵，奥斯卡官方也开了业界第一枪。 在最新演技与剧本奖项规定中明确指出：演技奖必须是名列演出名单、且在本人同意下由「人类直接演出」的角色才具备评选资格，剧本奖亦明文要求仅限由「人类创作」的剧本才可列入评审对象。

这项新规反映了影坛对技术取代人力的担忧。 去年运用 AI 技术让已故演员方・基墨在银幕重生，目前中国公司字节跳动的 AI 影片生成模型「Seedance 2.0」仅凭指令就能产出几近实景的影像，AI 技术已深入电影制作现场。

官方并不全面禁止在制作过程中使用数位工具。学院维持了去年的规定，即生成式 AI 对於是否获得提名「不具备正面或负面影响」。 若对作品使用 AI 状况产生疑虑，学院有权要求透明化技术细节。



奥斯卡主席莱内特・豪威尔・泰勒（Lynette Howell Taylor）强调：「创作过程的核心必须要是『人』。随著 AI 持续发展，我们的讨论也会与时俱进，但学院在评选获奖资格时，始终会将人类的创作成果放在首位。」

奥斯卡金像奖始於 1929 年，是世界最高权威的电影奖项，於每年 3 月举行。 韩国电影与奥斯卡渊源深厚，2020 年奉俊昊导演的《寄生上流》曾勇夺最佳影片与最佳导演等 4 项大奖; 而在今年举行的第 98 届颁奖典礼中，Netflix 动画《K-Pop 猎魔女团》夺得最佳动画长片与最佳原创歌曲奖，引发了热烈讨论。



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