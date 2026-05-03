《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫「假結婚」曝光掀巨浪！大君「英雄救美」霸氣護妻，瞬間收視飆破 14.6%

一波未平一波又起！昨晚播出的 MBC 金土劇《21世紀大君夫人》第8集劇情張力爆表，成熙周（IU 飾）才剛從中毒昏迷中甦醒，竟又被媒體揭發她與理安大君（邊佑錫 飾）只是「契約結婚」，兩人頓時陷入身分曝光的巨大危機！

本集收視成績極其亮眼，首都圈衝上 11.6%，全國則錄得 11.2%，雙雙刷新該劇開播以來的最高紀錄。 特別是理安大君在閃光燈海中霸氣保護熙周脫困的場面，更創下每分鐘 14.6% 的最高瞬間收視，無懸念奪得週六所有電視節目的收視冠軍！

劇情提到，熙周在婚禮上因「藥物中毒」險些喪命，令理安大君心碎又憤怒，隨即下令對王室展開徹底搜查。 兩人都意識到，兇手的目標極有可能是理安大君。 在宮中人人皆不可信的情況下，大君聽取了總理閔鄭祐（魯尚炫 飾）的建議，特地為熙周建立了一個「安全要塞」。



隨著中毒事件告一段落，大君夫婦終於開啟了「甜到掉牙」的新婚生活。 兩人首度同床共枕、緊緊相擁並深情熱吻，讓觀眾以為終於要開始發糖了。



豈料幸福轉瞬即逝，兩人受邀重返母校慶典時，媒體竟突然曝光兩人的「結婚契約書」！熙周獨自在舞台上遭受記者尖銳提問與閃光燈圍攻，就在她無助崩潰的瞬間，理安大君及時現身擋在愛妻面前，霸氣牽起她的手逃離現場！



究竟是誰外流了這份秘密契約？ 隨著「契約結婚」事實曝光，成熙周與理安大君的未來將面臨什麼樣的考驗？

《21世紀大君夫人》第 9 集將於 8 日播出，海外觀眾可在Disney+同步追看！

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