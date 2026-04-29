僅播出兩集就大獲好評！申惠善×孔明《秘戀稽核中》幕後花絮＋未公開劇照公開，第3、4集關係變化成最大看點！

《秘戀稽核中》真的很好笑！申惠善和孔明都太會演了，不知道大家開始追了嗎？

《秘戀稽核中》以「公司內部風紀稽核組」為題材，結合誇張又有趣的角色設定，讓整體節奏更加鮮活。特別是申惠善與孔明之間冤家般的化學反應，時而對立、時而失控的互動，也為劇情帶來不少輕鬆笑點，真的超爆笑XD，也成功抓住觀眾目光。



收視表現同樣亮眼，第2集全國收視6.2％、最高更達7.7%，在同時段有線電視與綜合頻道中奪下第一。話題熱度也持續升溫，在4月第4週電視劇話題性排名中登上第3名，開播氣勢相當強勁。



隨著熱度攀升，官方也釋出多張未公開與幕後劇照，捕捉主演們的精彩瞬間。申惠善飾演原則至上的稽核室室長「朱仁雅」，冷靜銳利中帶有反差吐槽感；孔明則飾演被調職到問題部門的「盧基準」，在喜劇與情緒之間自然切換，讓角色更具層次。特別曝光的「暈倒結尾」幕後照也引發討論，劇中盧基準意外倒進朱仁雅懷中的畫面既曖昧又帶喜感，讓兩人互動多了想像空間，從輕鬆到崩潰的情緒反差，也讓這場戲多一點微妙又心動的氛圍。



原本以為有機會從稽核三組脫身的盧基準，隨著金專務的解職而宣告無望，卻在關鍵時刻收到一封針對朱仁雅的爆料郵件，也讓兩人關係走向更加引人好奇。對此製作組也表示，第3、4集將展開朱仁雅與盧基準的正式組隊合作，原本互看不順眼的冤家關係也會開始出現微妙轉變，並強調這將是兩人關係走向的重要關鍵。本週記得追起來，一起看看後續會怎麼發展！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞