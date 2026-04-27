收視暴衝1.9%全靠他們！孔明崩潰日常 + 申惠善氣場全開 ，《祕戀稽核中》兩大功臣讓劇迷笑到停不下來

韓劇迷們注意了！由孔明、申惠善主演的tvN新週末劇《秘戀稽核中》，繼首播收視開紅盤後，26日播出的第二集再度衝出佳績，全國平均收視率飆到6.3%、最高瞬間7.1%，首都圈更達到6.7%，穩坐同時段冠軍寶座，連帶讓不少劇迷直接「棄坑」前作。

要知道這個數字有多狂？ 它不只比第一集（4.4%）大漲1.9%，甚至直接超越由河正宇、林秀靜主演的前作《在大韓民國成為屋主的方法》的最高收視紀錄（第二集4.5%）。 該劇當初靠著河正宇睽違17年回歸小螢幕的話題炒得火熱，沒想到收視始終在2~3%徘徊，最後慘澹收場; 反觀《秘戀稽核中》才播兩集就超車，氣勢驚人。

而收視能衝這麼高，最大功臣絕對是孔明與申惠善這對「相愛相殺」組合——一個衰到沒極限，一個冷面到讓人發寒，兩人對戲火花四射，網友直呼「看他們鬥嘴比看愛情戲還過癮！」

第二集中，孔明飾演的盧基準可說是慘出新高度。 他不只被取了「海霧暈倒男」的搞笑綽號，還奉命調查公司地下停車場的戀愛醜聞。 結果呢？ 前女友朴雅靜突然跑來跟他同住，監察室長朱仁雅（申惠善 飾）還直接嗆他：「又再做這種事嗎？」當場讓他發現——自己在樓梯間與別人接吻的畫面，早就被她看光光，瞬間崩潰！他唯一的調職希望「金專務」，竟被他親手抓包不法行為，等於自己斷了自己的逃生路，逃離監察室的夢徹底破碎。



而申惠善飾演的監察室長朱仁雅，則是另一個亮點。 她是集團內「最年輕的女性高層」，工作上嚴謹到不行，原則至上、零失誤、零容忍，憑藉超強氣場掌控全場。 但這個看似完美的角色，其實藏著一個不能對任何人說的、極度私密的祕密，讓人超好奇後續發展。網友也大讚：「申惠善的冷臉超有壓迫感，但對上孔明的衰臉就超好笑」、「兩人絕配，拜託繼續這樣鬥下去！」



目前週末劇戰況相當有趣。 由邊佑錫、IU主演的《21世紀大君夫人》熱度居高不下，25日播出的第六集收視高達11.2%，創下自身新高; 而柳演錫主演的《神與法律事務所》也一度衝破10%，但在《21世紀大君夫人》上檔後，目前落在6%左右。不過這兩部都是週六播出，到了週日沒有這兩大強敵的情況下，《秘戀稽核中》幾乎是無懸念稱霸。 同日競爭的JTBC《努力克服自卑的我們》僅在2%左右，完全被輾壓。



喜歡輕鬆搞笑帶點懸疑、又愛看主角衰到爆笑出來的劇迷，千萬別錯過！

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