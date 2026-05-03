關於經典韓劇《宮》的一個冷知識，網：即使是重溫N遍的人也沒發現的事實！

韓網theqoo上出現了以「熱門韓劇《宮》看了N次也沒發現的事實」為題的熱烈討論，讓網上出現了極大的分歧！

這部劇是MBC自2006年1月11日起播出的電視劇，假設大韓民國也像英國、日本一樣為君主立憲制的背景之下所展開的故事，講述平凡藝高生申采靜（尹恩惠 飾），某天得知因為爺爺的遺言必須與同校的皇太子李信（朱智勳 飾）結婚，兩人從冤家變成戀人的浪漫喜劇。









那個事實就是：「後方其實是背景照」所以，並不是實景！

原PO表示：「《宮》的美術水準有多厲害呢？後面的背景不是CG，而是大型照片，但我從來沒有覺得不自然過……（大概是重看了20次左右才發現那是背景照片）」



▼ 韓國網友評論：

1. 我不知道！我猜是因為並沒影響我觀看，所以我才沒注意到哈哈

2. 我知道，但真的很漂亮，所以我不介意

3. 說實話，看起來很自然

4. 我完全不知道！！

5. 當時看直播時，都完全沒注意到，是直到在網上看重播後才發現的

6. 哇...我真的不知道，衝擊～

7. 雖然一眼就能看出是照片，但背景確實很漂亮

8. 小時候不會注意看背景，長大後才發現的

9. 太不可思議了吧...

10. 當時就知道，但他們把光線還原得太好了，所以看起來很自然，劇組肯定下了不少功夫

11. 我不知道……我甚至都沒想過背景是真是假，哈哈

12. 其實看不出來，我也沒刻意去看。感覺就蠻自然的，一點也不突兀

13. 我現在還是看不出來，哈哈哈哈哈

14. 天啊，我最近又再看了一遍，竟然都沒注意到…

15. 這麼明顯，怎麼會很多人都沒注意到？

出處：https://theqoo.net/hot/4182785382?page=2

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