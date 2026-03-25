金正賢真實身份曝光！竟是朴敏英舊愛，懸疑韓劇《魔女之吻》血色結尾讓收視回升4%

tvN 懸疑韓劇《魔女之吻》中金正賢的真實身份曝光，隨後朴敏英臉上沾滿血跡，也讓接下來的劇情發展更加令人好奇！！

24日播出的第8集中，揭露了白俊範（金正賢 飾）其實就是韓雪雅（朴敏英 飾）的前男友——李秀浩（金桐俊 飾）。接著，白俊範扭曲的愛情走向毀滅的衝擊性發展，吸引了觀眾的關注。



因此，《魔女之吻》第8集收視率根據尼爾森韓國付費平台全國家庭基準為 4%。比上一集（第7集）的 3.9% 小幅上升，再次回到 4% 收視。此前首播第1集曾創下 5.5%，之後至第6集一直維持在4%區間，第7集則一度跌至3%區間。



當天播出中，韓雪雅與被懷疑是殺害自己前男友們的主要嫌疑人——CEO白俊範單獨會面，確認他與自己的前男友李秀浩（金桐俊 飾）是摯友關係。當她質問白俊範是否因為要替好友復仇才接近自己時，白俊範表示只是出於好奇而產生的好感，但韓雪雅認為他的話裡似乎隱藏著其他真心。



韓雪雅覺得，如果白俊範的目的只是復仇，他的手段實在過於極端。因為除了她這個目標之外，沒有必要連與她關係密切的人道救援團體隊長也一併策劃殺害。

車宇錫（魏河俊/魏化儁 飾）聽了韓雪雅的話後，判斷李秀浩與白俊範之間可能存在超越一般關係的祕密，於是決定分析兩人的DNA資料。



之後，韓雪雅與車宇錫在VIP預覽展覽會場再次遇到白俊範，並試圖取得他的DNA。就在此時，喝了一口香檳的白俊範突然出現呼吸困難症狀。韓雪雅為他進行緊急處置，而車宇錫則拿到她使用過的注射器，立刻拿去做血液分析。

另一方面，韓雪雅透過白俊範突發的過敏反應、自己下意識進行的急救處置，以及他曾提起李秀浩的話語，開始推測白俊範或許就是李秀浩本人。於是她找到白俊範說：「你是不是有真正想對我說的話？」白俊範像是等了很久般，把她帶到只有兩人的地方。



韓雪雅被帶到一個陌生的地方。看到森林中的兩層小屋、庭院、白樺樹與鞦韆等景象，她想起了很久以前與李秀浩的對話。確信白俊範與李秀浩是同一人後，韓雪雅對他喊了一聲：「秀浩啊。」

聽到名字後回頭的白俊範眼眶泛紅，一邊勾起嘴角露出淡淡微笑。從他身上彷彿看見李秀浩影子的韓雪雅陷入混亂，而白俊範的瘋狂也隨之爆發。他那想佔有韓雪雅的扭曲慾望終於爆發，兩人隨即展開驚險又激烈的扭打。



同一時間，車宇錫確認白俊範與李秀浩的DNA完全一致。他踏入白俊範家中後，看到寫滿韓雪雅所有資訊的黑板，震驚不已。發現明顯的跟蹤痕跡後，車宇錫立刻報警，警方也察覺事態危急，隨即與他一起尋找韓雪雅與白俊範。



車宇錫終於趕到兩人所在的地方，卻目睹白俊範滿身是血倒在地上，而韓雪雅站在一旁。韓雪雅臉上沾滿血跡，陷入恐慌狀態，一看到車宇錫就忍不住落淚。

滿身血跡的韓雪雅與白俊範之間究竟發生了什麼事？事件背後的真相為何，備受關注。

▼《魔女之吻》第9集預告：每週一二更新。



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