YENA崔叡娜第三度登澳門開唱 苦練《Catch Catch》中文版答謝粉絲支持

韓國全能女歌手 YENA（崔叡娜）今日（25日）於澳門倫敦人劇場舉行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Macau》，吸引大批Jigumi（粉絲暱稱）到場支持。YENA憑實力唱跳功力及強大的舞台力，為觀眾帶來了精彩的一晚。

今晚演唱會以全新熱曲《Catch Catch》拉開序幕，YENA一襲白色甜美打歌服搭配利落舞步，瞬間點燃全場氣氛。緊接其後的《NEMONEMO》繼而再引起全場粉絲的歡呼聲，整齊劃一的應援相當震撼。一輪勁歌熱舞後，YENA隨即與粉絲打招呼，大讚粉絲韓文有進步：「覺得這次大家的韓語變好了，我感覺！」可愛的她又問粉絲用心準備的中文版《Catch Catch》如何，表示自己很努力練習，只為了特別來支持的粉絲。







是次演唱會從動感十足的《Damn U》到治癒力的《April's Cat》，吉他自彈自唱，再到DJ打碟，YENA 完美駕馭各種曲風。特別是在演唱爆紅曲《SMILEY》時，全場粉絲一同大力揮動手燈與唱出應援，將現場氣氛推至全晚頂峰。YENA 不僅展現了卓越的唱跳實力，《Challenge Corner》中更邀全場粉絲一同跳《Catch Catch》拉近大家的距離，有粉絲更穿着上YENA於音樂節目的同款打歌服，成功獲得偶像關注，更獲YENA稱為「澳門YENA」。







在Encore環節中，YENA手持手機邊自拍再次現身，連續唱出《SMARTPHONE》與《NEMONEMO (Remix Ver.)》兩首人氣曲。YENA與舞者們大玩無限Encore，將現場變成大型夜店，為這場在澳門的「第二世界」冒險畫下完美句點。

澳門站演出後，《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!]》巡迴演唱會即將於下月23日移師香港舉行。YENA將帶著同樣震撼的舞台與更多驚喜登陸香港，Jigumi絕對不能錯過！

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