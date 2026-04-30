YENA崔睿娜第三度登澳门开唱 苦练《Catch Catch》中文版答谢粉丝支持

韩国全能女歌手 YENA（崔睿娜）今日（25日）於澳门伦敦人剧场举行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Macau》，吸引大批Jigumi（粉丝昵称）到场支持。YENA凭实力唱跳功力及强大的舞台力，为观众带来了精彩的一晚。

今晚演唱会以全新热曲《Catch Catch》拉开序幕，YENA一袭白色甜美打歌服搭配利落舞步，瞬间点燃全场气氛。紧接其后的《NEMONEMO》继而再引起全场粉丝的欢呼声，整齐划一的应援相当震撼。一轮劲歌热舞后，YENA随即与粉丝打招呼，大赞粉丝韩文有进步：「觉得这次大家的韩语变好了，我感觉！」可爱的她又问粉丝用心准备的中文版《Catch Catch》如何，表示自己很努力练习，只为了特别来支持的粉丝。







是次演唱会从动感十足的《Damn U》到治愈力的《April's Cat》，吉他自弹自唱，再到DJ打碟，YENA 完美驾驭各种曲风。特别是在演唱爆红曲《SMILEY》时，全场粉丝一同大力挥动手灯与唱出应援，将现场气氛推至全晚顶峰。YENA 不仅展现了卓越的唱跳实力，《Challenge Corner》中更邀全场粉丝一同跳《Catch Catch》拉近大家的距离，有粉丝更穿着上YENA於音乐节目的同款打歌服，成功获得偶像关注，更获YENA称为「澳门YENA」。







在Encore环节中，YENA手持手机边自拍再次现身，连续唱出《SMARTPHONE》与《NEMONEMO (Remix Ver.)》两首人气曲。YENA与舞者们大玩无限Encore，将现场变成大型夜店，为这场在澳门的「第二世界」冒险画下完美句点。

澳门站演出后，《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!]》巡回演唱会即将於下月23日移师香港举行。YENA将带著同样震撼的舞台与更多惊喜登陆香港，Jigumi绝对不能错过！

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