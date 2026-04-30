韓國男團XODIAC迎來出道三周年大禮 AI MV入圍康城AI電影節

韓國男團XODIAC上週已出道三周年，正值慶祝時候，公司通知成員們《Alibi》的AI MV 入圍了荷里活和芝加哥的AI電影節! 更收到法國康城AI影展的出席邀請，消息令成員們狂歡, 立刻問公司是否要準備出發康城走紅地氈, 更幻想在紅地氈上不停擺pose給記者拍攝, 十分攪笑!

香港成員SING(麥駿昇)更稱:「非常驚喜嘅消息，但我第一時間竟然係諗海報越來越多影展logo, 多到就來連《Alibi》個名都要遮埋。第二樣野先係好期待見到世界級影星! 希望可以同多D 影星合照。」

另一位香港成員LEO (李傲賢)笑說:「從來冇諗過XODIAC同康城會拉上關係，得知時真係好激動! 好似發夢咁! 我仲諗自己D 韓文係咪唔好, 係咪聽錯咗誤會咗。」LEO更預告AI MV 即將推出Drama版，延續MV內的故事，以最完美的一面給大家看。

三周年隔天, XODIAC官方預告快將以《PHANTOM FIRE》 comeback，令粉絲更為期待!

Youtube MV: https://www.youtube.com/watch?v=1d0DT3-54BE&list=RD1d0DT3-54BE&start_radio=1





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