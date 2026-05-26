新曲〈Catch Catch〉掀全球翻跳熱潮 「電音小公主」YENA 香港開唱 率千人挑戰舞蹈燃爆全場

憑多首人氣作品席捲樂壇的韓國女歌手 YENA，日前二度登上香港舞台，於 AXA 安盛創夢館舉行由萬星娛樂國際文化主辦的《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Hong Kong》演唱會。當晚 YENA 精心了準備不同風格的舞台，更走到台下與粉絲近距離互動，並帶領全場進行新曲〈Catch Catch〉Dance Challenge，甜美又充滿能量的演出，令現場 Jigumi（官方粉絲名）尖叫聲此起彼落，為此次香港站寫下難忘篇章。

人氣歌曲連發 甜美開場引爆尖叫

演唱會甫揭序幕，YENA 以一襲粉紅白色洋裝驚喜現身台下，未登主舞台先點燃氣氛。YENA 用中文高呼：「你們準備好了嗎！」，隨即帶來全球掀起翻跳熱潮的新曲〈Catch Catch〉，突如其來的近距離開場令粉絲驚喜萬分，當招牌編舞一出，全場尖叫聲幾乎掀翻場館屋頂。其後 YENA 接連獻唱〈네모네모〉、〈Drama Queen〉、〈U〉等人氣作品，更為粉絲準備歌曲〈착하다는 말이 제일 싫어〉的中文版〈以善之名〉，展現十足誠意。YENA 以獨特清亮的電音嗓音，配合靈動俏皮的表情與舞步，一邊演出一邊與台下粉絲互動，氣氛持續高漲。

暖心互動打造專屬回憶 粉絲感動落淚

為呈現更完整的舞台魅力，YENA 特別設計多個主題舞台，從可愛夢幻到個性鮮明風格皆一一呈現，展現「百變女王」的一面。演唱〈설탕〉時，她更驚喜邀請兩位幸運粉絲上台互動，不僅送上禮物，更近距離在她們面前跳舞，令粉絲感動落淚。見到粉絲哭泣，YENA 即時以中文溫柔安慰：「你們幸福嗎？」當粉絲用力點頭，她笑說：「我也很幸福，你們不要哭了。」台上台下溫馨互動感染全場，連其他 Jigumi也為這份「幸福的眼淚」動容，現場洋溢著滿滿愛意與感動。

千人齊跳〈Catch Catch〉 全場舞力全開

除了舞台演出，YENA 更準備〈Catch Catch Challenge〉環節，鼓勵 Jigumi 們自信站起來一起跳舞。過千名 Jigumi 即場參與挑戰，場面震撼壯觀。粉絲們顯然有備而來，動作整齊又充滿熱情，令 YENA 笑言：「我要更努力才行了！」，她更以中、韓文夾雜連聲稱讚：「너무（非常）可愛！너무（非常）漂亮！」情緒價值滿滿，讓現場每位粉絲都沉浸在歡樂氛圍之中。

二度訪港感動告白 與粉絲約定唱到60歲

繼個人出道首場演唱會後，今次是 YENA 第二度來港開唱。看到滿場支持自己的 Jigumi， YENA 感性表示：「謝謝大家把場地填滿！第一次個人演唱會時我也來過香港，這麼快就來到第二次。希望這個不只是我自己享受的演唱會，而是我們一起都很開心的演出。大家開心嗎？」她更貼心以中文關心粉絲：「今天天氣很熱，你們沒關係嗎？請（場地）幫我們開滿冷氣，我們 Jigumi 不可以熱倒！」一句話逗笑全場。

在尾聲時，YENA 與粉絲約定要一直唱到60歲，在滿場熾熱歡呼與她不斷送出的飛吻中，香港站畫下圓滿句號，也為她與 Jigumi 之間的約定揭開新的篇章。

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