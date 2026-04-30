YG新女团第三位成员公开！13岁韩中混血「KAYCI」登场，唱功引网热议：起鸡皮疙瘩，高音太强

YG新女团确定将以4人组成！30日也正式揭开第三位成员的神秘面纱，虽然目前尚未公布确切出道时间，但已凭藉坚强实力引发热烈讨论与关注！

作为继 BLACKPINK 与 BABYMONSTER 之后，YG娱乐睽违已久推出的新女团，外界期待度持续升高。继已公开的 EVELLI 与 CHANYA 之后，相隔10个月终於迎来第三位成员 KAYCI 登场。



这次公开的成员是2012年出生的 KAYCI ，目前年仅13岁，但已在1年6个月的练习生期间内，快速累积歌唱、舞蹈与饶舌实力，展现全能成长曲线。她的爸爸是韩国人、妈妈是中国人，能流利使用韩文、中文与英文，也被定位为「All-rounder 全能型成员」。



这次公开的影片中，KAYCI 翻唱 Adele〈When We Were Young〉，一开口就以干净又富有情感的嗓音吸引注意，略带沙哑却细腻的声线让整首歌更有层次。年纪虽轻，但情绪表现相当成熟，外型与唱功形成反差，也展现出超龄的音乐掌控力。影片公开后也立刻引发热议，网友纷纷留言：「她才13岁？感觉会成为团体焦点」、「起鸡皮疙瘩了」、「高音太惊艳」、「比同龄人更有天赋」、「声音像 Rora，脸像 Asa」、「终於公开第三位成员」等。

而日前YG娱乐总制作人梁铉锡也透露，新女团已确定由4名成员组成，目前正以「YG NEXT MONSTER」计画依序公开成员。随著 EVELLI、CHANYA 与 KAYCI 陆续亮相，团体轮廓已逐渐清晰，目前仅剩最后一位成员尚未公开，也让完整阵容更加令人期待。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻