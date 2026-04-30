Viu原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》4.30首播！單身男女靠「五感」覓真愛，預告片尺度大開

近年戀愛實境節目市場競爭激烈，Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》亦準備以一場感官革命席捲觀眾視線！

Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》和熱播中的《Bite Me Sweet》，兩部作品均由Viu與韓國文化產業振興院 （KOCCA）及文化體育觀光部（MCST）於2024年8月簽署合作備忘錄（MOU）後的首批重點項目，這象徵著韓國優質內容與東南亞在地元素的深度融合，為全球觀眾帶來更高端的觀看體驗，並由Viu獨家首播。

《Rak Rak - Sense of Love》不單是戀愛綜藝，更是一場挑戰人類本能的情感社會實驗，打破以貌取人或言語溝通的傳統框架，轉而強調透過「五感」建立深層的情感聯繫，完全依靠人類原始本能尋覓真愛！以下為大家率先整理節目看點，香港觀眾可以於今日（4月30日）透過Viu欣賞節目首播。



1.打破常規的戀愛真人秀

Viu Original原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》是一部打破常規的戀愛真人秀，節目背景設定在充滿異國風情的泰國Rak Rak島（幻想之島），十位分別來自韓國與東南亞的年輕人在無法得知對方職業、年齡與社會地位的情況下，僅依據五感包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等真實感受探索愛情。

這徹底摒除了現代戀愛中常見的先入為主、學歷職業等現實因素，以最純粹的方式體驗心動！且在泰語中，「Rak」（รัก）就是「愛」的意思，加上副標題「Sense of Love」，象徵著感官與情感的雙重疊加，Rak Rak島彷彿營造了一個脫離現實、只剩感官的「戀愛真空區」！



2. 回歸人類原始本能

當語言和標籤退居次席，參與者必須透過五感來建立聯繫，透過肢體、眼神、氣息、共創的味覺記憶，成為彼此溝通的共同語言。五感相通的參與者更可以在Rak Rak島開啟他們的浪漫之夜！預告中可見參加者透過擁抱、觸摸等肢體動作認識對方，當中有人在床上纏綿，還出現疑似擁吻畫面，火辣程度令人期待！



3.最純粹的心動考驗

為保持神秘感，節目參賽陣容至今仍然保密；不過多元的職業背景，有望展現全球化下年輕一代的不同面貌。此外，來自不同文化背景的年輕人如何在無法依賴語言進行深度交流的極限情況下，達成超越言語的深刻理解？當我們無法用社會身份定義彼此時，連接兩個人的究竟是甚麼？節目可望帶出這種回歸本真的探討！



一場關於感覺的冒險即將展開，各位準備好一起見證這場最純粹的心動了嗎？Viu原創戀愛綜藝《Rak Rak - Sense of Love》於4月30日在Viu上架。

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