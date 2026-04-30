《Bonjour麵包店》「車嬸」車勝元升級「麵包之王」！親手製作精緻甜點超吸睛，自信喊：「這些都是我的孩子們」

看來不只是料理，車勝元連甜點與烘焙也相當拿手，看完預告也更加期待四人之間的化學反應！

由車勝元、金喜愛、金宣虎、李基澤出演的《Bonjour麵包店》將在5月8日首播，節目以一間開在寧靜鄉村的「銀髮族甜點咖啡廳」為背景，描繪懂得人生滋味的長者們，與用甜點傳遞幸福的成員們之間，透過甜點分享溫暖與療癒的日常。



節目中，廚房由挑戰人生首次甜點烘焙的「主廚組」車勝元與李基澤負責，兩人每天一早為長者們準備充滿心意的甜點，用細膩與努力傳遞溫暖；而在外場，金喜愛與金宣虎則以柔和的互動迎接客人，以自然的互動與對話，營造出輕鬆又溫和的氛圍。

有著「車嬸」暱稱的車勝元，這次也升級化身「麵包之王」。在公開的第二支預告中，以鄉村長者一句親切的「那個黑黑的人叫什麼名字？」揭開序幕，帶出他在廚房裡手忙腳亂卻努力適應的模樣。踏入與料理不同的烘焙領域，他從一開始的擔心不安，到大喊「克服了！」逐漸掌握節奏，甚至豪氣喊出：「歡迎來到製麵包的巔峰、麵包界的聖地——Bonjour麵包店！」展現出截然不同的一面。



而車勝元也展現出對甜點的用心與堅持，一句「想做得更漂亮」，讓甜點呈現出宛如藝術品般的質感。從融合高敞風味的青麥田塔、藍莓閃電泡芙到山茶花塔等甜點，以及各式麵包，每道都精緻又吸睛。他也自信表示：「這些都是我的孩子們，可以很放心推薦。」光是預告就讓人忍不住想吃這些甜點，看來之後追這部綜藝，真的要先準備點吃的了 XD



此外，在一旁默默支援的李基澤同樣令人期待。從車勝元差點打翻托盤的慌亂瞬間，到李基澤穩穩撐住場面的沉著反應，兩人的互動形成自然對比，也為節目增添不少輕鬆看點。



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