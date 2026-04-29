車銀優補稅130億並道歉後首度公開演出！軍樂隊活動上被捕捉＋5月新戲即將上檔

正在軍中服役的歌手兼演員車銀優，前陣子歷經逃稅風波，在新戲《超能路人甲》即將開播之際，他仍在軍中履行義務，參與了軍樂隊的正式活動。4月29日在某些SNS上轉載著車銀優在23日參與軍樂隊的活動照片，頭髮短短的他帥氣不減。

車銀優自本月1日爆發逃稅爭論之後，時隔將近一個月首次在公開場合露面，照片中的車銀優與後方的交響樂團同台，並且在演出中間向大家敬禮。在此之前，國稅廳在今年初車銀優與母親設立法人簽訂契約的構成提出疑問，並認為有200億的逃稅嫌疑，對此，車銀優所屬公司Fantagio曾在1月27日通過正式立場表示，讓很多人擔心，真心道歉，並表示根據稅務當局的程序，正在確認事實關係，將根據結果負責任履行必要的措施。



但畢竟爭議爆發後仍有連鎖效應，經紀公司當時表示將依照合法程序進行說明解釋，但在網路上許多車銀優所代言的品牌廣告影片或照片，漸漸地把影片轉為不公開或是直接刪除，而正在軍中的車銀優，原本應該是國防部宣傳的助力，但當時官方的YT也刪除了車銀優公開表演的影片，看似保持距離靜待事實被澄清。因連日來的爭議，車銀優本人也在4月8日透過SNS再度真心向大家致歉，並表示不會逃避應負的責任，並且將繳納應繳的稅金。原本國稅廳提出質疑的200億也在精算後判定為130億，車銀優也完成了繳納，讓這事件就此告一段落。



車銀優目前正在陸軍軍樂隊服役中，預計將在2027年1月退伍，他本人表示日後將更慎重行事，承諾將努力讓大家恢復對他的信任，而由車銀優與朴恩斌主演的Netflix原創電視劇集《超能路人甲》也將於5月15日公開。



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