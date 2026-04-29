激起公憤！高洙以為稱讚「長得帥」只是寒暄？ 嫌自拍 500 張才有一張靚，網民崩潰：太謙虛也很討厭！

請男神對自己的顏值有點正確清醒的認知好嗎！「元祖雕塑男神」高洙近日作客 JTBC 綜藝《拜託了冰箱》，席間一段關於「帥而不自知」的言論，竟然讓一眾主持與網民聽到火大，引發全網熱議！

拒認「行走的大衛像」！高洙：以為讚我帥只是客套

高洙出道以來憑藉深邃五官與憂鬱氣質，被韓媒冠以「高衛」（高洙+大衛像）的美譽，簡直是「行走的雕塑」。 怎料他在節目中竟真誠地質疑：「大家對我說『長得帥』，不就是種 人情世故的客套話嗎？ 難道真的是因為我帥嗎？」

高洙解釋道，他認為這句話就像「你看起來氣色不錯」一樣，純屬社交禮儀，更謙虛表示現在帥哥多如牛毛。 一旁的權聖晙與尹男老聽完當場崩潰：「就算是客套話，我這輩子也沒聽過啊！」



自拍黑洞？ 「拍 500 張才有一張能看」全場聽呆

當主持群分享洗完臉後會自覺變帥、瘋狂自拍時，高洙難以掩飾驚訝的神色，表示自己從未有過這種想法，更自爆：「以前試過自拍，但現在放棄了，因為拍 500 張才能撈到一張好的。」這番話讓網民哀嚎：男神你隨便按快門都是畫報，這讓平凡人怎麼活？



畢業照起底：生病狀態仍是巔峰！少年感防腐 20 年

節目中公開了高洙由小帥到大的成長史，從嬰兒、高中到大學畢業照皆是顏值天花板。 高洙回憶大學畢業照時正值生病、狀態最差，主廚們驚嘆：「生病都帥成這樣，健康還得了？」即便步入熟男階段，高洙身上那股清爽的「少年感」依然絲毫未減。



韓網毒舌評論：大叔請去照照鏡子！

面對男神「過度謙虛」的攻擊，韓國網民紛紛留下充滿「怨氣」的讚美，「指責」他對自己認知不足：「太過謙虛真的會讓人很討厭耶！」、「『你好，你長得很帥』這居然是問候語？」、「是在無視我的審美嗎？」、「請去照照鏡子吧」、「比起這張神顏，他沒能更紅真的太可惜了」。





未來動態：男神回歸！新戲、電影雙管齊下

高洙接下來事業將全面開花！他與 全智賢、具教煥 合作的電影大片《屍殺禁區》預計 5 月 21 日上映; 更有望與 朴敏英、陸星材 合作 SBS 新劇《Nine to Six》，飾演個性溫和的理想主義本部長。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞