《柔美的細胞小將3》名場面：金高銀♥金載原「鯛魚燒kiss」心動爆擊！網遺憾：怎麼會只有8集啦

（談及劇情）TVING 漫改韓劇《柔美的細胞小將3》第6集中，「低電力人類」馴鹿（金載原 飾）為愛失去原則，吃醋暴走的他、向柔美（金高銀 飾）坦白了自己的真實心意。

馴鹿明確察覺自己對柔美的感情，並直球式地向她告白，給觀眾們相當衝擊性的結尾。





此前，柔美因馴鹿的請託，替他安排了與後輩珍妮的相親。然而柔美在相親地點附近徘徊，最後還是與兩人碰面，並尷尬地替他們結帳，自願扮演「很會請吃飯的漂亮姊姊」。之後，柔美還從珍妮口中聽到「馴鹿完全是我的理想型」這樣充滿好感的評價，讓她難掩苦澀的心情。

馴鹿同樣對柔美的舉動產生了複雜情緒。原本只要回到家就能補充能量的「低電力人類」馴鹿，因為對柔美的感情起伏，開始打破日常的生活原則。藉由柔美的助手娜熙（曹惠晶 飾）請他安裝遊戲機的機會，馴鹿在深夜與柔美相遇，兩人並肩坐著打遊戲，營造出微妙的緊張氣氛。



馴鹿吃著鯛魚燒，在指導遊戲的過程中，近距離透過鯛魚燒接觸到了柔美的臉龐，這一幕又輕又令人心癢的畫面，也成為了第6集讓人難以忘懷的名場面！！



這邊也回顧一下第的雨傘戲～





而當作家朱浩（崔丹尼爾 飾）帶著復古紅酒來找柔美時，馴鹿感到相當不安，因為那正是朱浩過去的戀愛模式。最終，馴鹿甚至取消了與珍妮的後續約會，奔向柔美，與朱浩展開激烈的神經戰，甚至發生了肢體衝突。



之後，馴鹿無視主編要求他道歉的指示，再次來到柔美的工作室。面對柔美「為什麼來」的提問，他雖然一直回答「我也不知道」，但仍選擇正面突破，坦白說出：「我想我好像...喜歡上作家妳了。」（終於～～～～～～～告白了～～～～～～～～）



網友反應：「不敢相信下週就要結束了」、「怎麼會只有8集啦，根本不夠看」、「金高銀真的好會演」、「選角很棒，金載原很適合當馴鹿」、「只剩兩集？可不可以再多兩集，拜託導演了～」、「我從一開始對男主不感興趣，到現在希望多看一點他們倆的故事」、「越看越陷進去」、「兩人火花太強了」在韓網反應相當熱烈。

《柔美的細胞小將3》每週一下午6點於TVING一次公開2集，tvN則於每週一、二晚間8點50分播出，海外由 HBO Max 同步上架，第三季全8集。



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