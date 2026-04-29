车银优补税130亿并道歉后首度公开演出！军乐队活动上被捕捉＋5月新戏即将上档

正在军中服役的歌手兼演员车银优，前阵子历经逃税风波，在新戏《超能路人甲》即将开播之际，他仍在军中履行义务，参与了军乐队的正式活动。4月29日在某些SNS上转载著车银优在23日参与军乐队的活动照片，头发短短的他帅气不减。

车银优自本月1日爆发逃税争论之后，时隔将近一个月首次在公开场合露面，照片中的车银优与后方的交响乐团同台，并且在演出中间向大家敬礼。在此之前，国税厅在今年初车银优与母亲设立法人签订契约的构成提出疑问，并认为有200亿的逃税嫌疑，对此，车银优所属公司Fantagio曾在1月27日通过正式立场表示，让很多人担心，真心道歉，并表示根据税务当局的程序，正在确认事实关系，将根据结果负责任履行必要的措施。



但毕竟争议爆发后仍有连锁效应，经纪公司当时表示将依照合法程序进行说明解释，但在网路上许多车银优所代言的品牌广告影片或照片，渐渐地把影片转为不公开或是直接删除，而正在军中的车银优，原本应该是国防部宣传的助力，但当时官方的YT也删除了车银优公开表演的影片，看似保持距离静待事实被澄清。因连日来的争议，车银优本人也在4月8日透过SNS再度真心向大家致歉，并表示不会逃避应负的责任，并且将缴纳应缴的税金。原本国税厅提出质疑的200亿也在精算后判定为130亿，车银优也完成了缴纳，让这事件就此告一段落。



车银优目前正在陆军军乐队服役中，预计将在2027年1月退伍，他本人表示日后将更慎重行事，承诺将努力让大家恢复对他的信任，而由车银优与朴恩斌主演的Netflix原创电视剧集《超能路人甲》也将於5月15日公开。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻