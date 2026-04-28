《鬼怪》十週年綜藝錄製完畢！孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜重聚江陵，展開兩天一夜回憶之旅

韓劇迷等足十年的奇蹟終於進入倒計時！今日據韓媒報導，公認的「國民神劇」《孤單又燦爛的神—鬼怪》主角群孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜，已於本月 24、25 兩日在江原道江陵合體，秘密完成了兩天一夜的旅行綜藝拍攝！

這檔特別綜藝是 tvN 為了慶祝開台 20 週年及《鬼怪》播映 10 週年的重磅企劃。 四位演員將透過這趟小旅行，重新回味作品的名場面與經典對白，分享當年拍攝時不為人知的幕後趣事，一起回顧這部劇帶給大家的意義。 據悉，節目由曾執導《山友都市女人們》、《人生至少一次，吉力馬札羅》的黃多媛 PD 操刀，粉絲大可期待看到這四位私交甚篤的好友，在鏡頭前展現最真實、最放鬆的一面。



2016年播出的《鬼怪》至今仍是韓劇史上不可逾越的巔峰。 憑藉演員們細膩的表演、金恩淑編劇感性的台詞、李應福導演唯美的運鏡，以及完成度極高的 OST，當年引發了全球性的「鬼怪熱潮」。 這部劇不僅創下有線電視史上首度突破 20% 收視的紀錄，孔劉與李棟旭那段相愛相殺的「死鬼情誼」，更是無數劇迷心中的經典。



對於這次「世紀重聚」，韓網劇迷紛紛激動留言：「我的鬼怪夫婦終於發糖了」、「超級期待，趕快播出吧」、「下飯搭檔終於回來啦」。

《鬼怪》十週年紀念綜藝預計將於今年上半年正式公開。 各位「鬼怪新娘」們，準備好衛生紙，準備迎接這波最強回憶殺吧！



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