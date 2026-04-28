玉澤演×磯村勇斗 兩個孤單的靈魂相遇！新劇《靈魂之伴》正式預告曝光，10年虐心羈絆太催淚啦

Netflix 公開了日韓合作的全新影集《靈魂之伴》（Soul Mate）的正式預告，由 2PM 玉澤演與磯村勇斗攜手主演的雙男主作品，確定將於 5 月 14 日上線播出啦！

《靈魂之伴》講述兩位孤獨的年輕人彷彿被某種力量牽引而相遇，以柏林、首爾、東京三座魅力城市為舞台，彼此心靈相通、努力向前。作品描繪這對一生只會相遇一次的「靈魂伴侶」，跨越10年的美麗且充滿情感的軌跡。



預告從鳴瀧琉（磯村勇斗 飾）的一句獨白「其實，我一直在逃避。」揭開序幕。曾是備受期待的冰上曲棍球選手的他，因毀掉摯友人生的罪惡感而選擇逃離，前往青梅竹馬澄子（橋本愛 飾）所在的柏林。

然而，即使到了當地，他依然無法原諒自己，陷入自暴自棄的狀態。在一次偶然造訪教堂時，卻捲入火災，命懸一線……而拯救他的，是韓國拳擊手黃約翰（玉澤演 飾）。背景與語言皆不同的兩人，在命運的牽引下逐漸靠近，最終成為填補彼此靈魂缺口、無可取代的「靈魂伴侶」……



歷經長達10年的歲月後，兩個靈魂最終將走向何方？同時公開的主視覺海報，也彷彿暗示了兩人命運的去向。

▼這場觸動人心的愛情故事，將描繪出兩個男人共度的 10 年時光。



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