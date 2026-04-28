《鬼怪》十周年综艺录制完毕！孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜重聚江陵，展开两天一夜回忆之旅

韩剧迷等足十年的奇迹终於进入倒计时！今日据韩媒报导，公认的「国民神剧」《孤单又灿烂的神—鬼怪》主角群孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜，已於本月 24、25 两日在江原道江陵合体，秘密完成了两天一夜的旅行综艺拍摄！

这档特别综艺是 tvN 为了庆祝开台 20 周年及《鬼怪》播映 10 周年的重磅企划。 四位演员将透过这趟小旅行，重新回味作品的名场面与经典对白，分享当年拍摄时不为人知的幕后趣事，一起回顾这部剧带给大家的意义。 据悉，节目由曾执导《山友都市女人们》、《人生至少一次，吉力马札罗》的黄多媛 PD 操刀，粉丝大可期待看到这四位私交甚笃的好友，在镜头前展现最真实、最放松的一面。



2016年播出的《鬼怪》至今仍是韩剧史上不可逾越的巅峰。 凭藉演员们细腻的表演、金恩淑编剧感性的台词、李应福导演唯美的运镜，以及完成度极高的 OST，当年引发了全球性的「鬼怪热潮」。 这部剧不仅创下有线电视史上首度突破 20% 收视的纪录，孔刘与李栋旭那段相爱相杀的「死鬼情谊」，更是无数剧迷心中的经典。



对於这次「世纪重聚」，韩网剧迷纷纷激动留言：「我的鬼怪夫妇终於发糖了」、「超级期待，赶快播出吧」、「下饭搭档终於回来啦」。

《鬼怪》十周年纪念综艺预计将於今年上半年正式公开。 各位「鬼怪新娘」们，准备好卫生纸，准备迎接这波最强回忆杀吧！



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