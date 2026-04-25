《鬼怪》10週年特輯開機！孔劉、金高銀、李棟旭「餐廳密會」路透照流出，炸雞店應援車藏超甜彩蛋
廣告

《鬼怪》10週年特輯開機！孔劉、金高銀、李棟旭「餐廳密會」路透照流出，炸雞店應援車藏超甜彩蛋

韓劇   2026年4月25日   星期六11:22   Sani  

（封面圖源：翻攝自X）

韓流傳奇神劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》迎來開播 10 週年！自上月官方宣佈拍攝紀念特輯後，全網劇迷都在敲碗等待。 昨日（24日）韓網終於流出第一手路透照，證實「鬼怪 CP」與「死神」已經在本週正式開拍，超溫馨的合體畫面讓網友直呼：「我的青春回來了！」

據韓國網友在 X（前 Twitter）分享的照片，特輯節目已於本月 23 日低調開機。 照片中，三位主演孔劉、金高銀、李棟旭正坐在餐廳內邊吃邊聊。 雖然只是遠距離側拍，但穿著花紋針織衫的「鬼怪新娘」金高銀、穿著紅色上衣的「鬼怪」孔劉，以及後方穿著藍襯衫的「阿使」李棟旭，熟悉的三人同框畫面瞬間讓討論度炸裂！

另一亮點則是寫著「我們的人生電視劇，祝賀《鬼怪》10週年」的應援車。 有趣的是，落款單位竟是炸雞連鎖店「Hoocham」，這正是戲中炸雞店老闆娘「Sunny」劉寅娜近期代言的品牌！這份跨越時空的應援，彷彿 Sunny 闆娘本人也在現場照應大家，讓劇迷大讚：「這彩蛋給滿分！」

2016 年首播的《鬼怪》是有線電視史上首部收視突破 20% 的奇蹟，曾橫掃百想藝術大賞、有線電視台放送大賞、Korea Drama Awards等各大獎項。 完結後更透過海外串流平台持續獲得高人氣，時至今日仍是許多人每到冬季就忍不住拿出來重溫的經典之作。
（圖源：tvN《鬼怪》）

據悉，本次十週年特輯將由孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜四位核心成員一同出遊，共同回顧當年的拍攝點滴，並分享這部作品對他們人生的特殊意義。 預計將於今年上半年內播出。
（圖源：tvN《鬼怪》）
（圖源：tvN《鬼怪》截圖）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《鬼怪》10週年特輯開機！孔劉、金高銀、李棟旭「餐廳密會」路透照流出，炸雞店應援車藏超甜彩蛋
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手