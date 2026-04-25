《鬼怪》10週年特輯開機！孔劉、金高銀、李棟旭「餐廳密會」路透照流出，炸雞店應援車藏超甜彩蛋

韓流傳奇神劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》迎來開播 10 週年！自上月官方宣佈拍攝紀念特輯後，全網劇迷都在敲碗等待。 昨日（24日）韓網終於流出第一手路透照，證實「鬼怪 CP」與「死神」已經在本週正式開拍，超溫馨的合體畫面讓網友直呼：「我的青春回來了！」

據韓國網友在 X（前 Twitter）分享的照片，特輯節目已於本月 23 日低調開機。 照片中，三位主演孔劉、金高銀、李棟旭正坐在餐廳內邊吃邊聊。 雖然只是遠距離側拍，但穿著花紋針織衫的「鬼怪新娘」金高銀、穿著紅色上衣的「鬼怪」孔劉，以及後方穿著藍襯衫的「阿使」李棟旭，熟悉的三人同框畫面瞬間讓討論度炸裂！



꽁덕들아!!!!속보!!!! 어제 도깨비 예능 활영했다고 함 공유 빨강색 윗옷 이동욱 파랑셔츠 앞은 김고은이겠지? 아 떨려 pic.twitter.com/MinzUuTv67 — 꽁해 (@noongamggo) April 24, 2026

另一亮點則是寫著「我們的人生電視劇，祝賀《鬼怪》10週年」的應援車。 有趣的是，落款單位竟是炸雞連鎖店「Hoocham」，這正是戲中炸雞店老闆娘「Sunny」劉寅娜近期代言的品牌！這份跨越時空的應援，彷彿 Sunny 闆娘本人也在現場照應大家，讓劇迷大讚：「這彩蛋給滿分！」



와 도깨비 10주년 예능 촬영 시작했나봐 pic.twitter.com/oaVhxm8fre — ‎ً (@ggonigone) April 24, 2026

2016 年首播的《鬼怪》是有線電視史上首部收視突破 20% 的奇蹟，曾橫掃百想藝術大賞、有線電視台放送大賞、Korea Drama Awards等各大獎項。 完結後更透過海外串流平台持續獲得高人氣，時至今日仍是許多人每到冬季就忍不住拿出來重溫的經典之作。



據悉，本次十週年特輯將由孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜四位核心成員一同出遊，共同回顧當年的拍攝點滴，並分享這部作品對他們人生的特殊意義。 預計將於今年上半年內播出。





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