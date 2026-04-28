邊佑錫被劉在錫「玩殘」？ 誤上賊船以為拍療癒節目，收工後大病一週！《劉在錫的民宿法則！》超密集日程曝光

近期憑《21世紀大君夫人》人氣橫掃全球的「純愛男神」邊佑錫，不久前與 IU 一起現身《藉口 GO》作客。 席間他自爆早前錄製劉在錫的新綜藝時，原本以為是去放鬆露營，結果竟變成「體力大考驗」，錄完回家直接病倒一整週！今日 Netflix 公開該節目的預告與日程表，網民一看紛紛驚呼：「這根本是軍訓吧？」

在《藉口 GO》中，邊佑錫苦笑表示自己平時很愛旅行，最近一次就是去拍劉在錫的新節目《劉在錫的民宿法則！》。 他自爆：「我當初還以為那是療癒型的露營節目......」結果坐在一旁的 IU 隨即爆料：「當時佑錫回來之後，不是病了好幾天嗎？」邊佑錫尷尬承認：「當時得了超嚴重的感冒，整整難受了一個星期。」



究竟這檔綜藝有多「操」？ 根據 Netflix 今日公開的民宿日程表，節奏快到讓人窒息！從早上 7 點的「起床任務」開始，清晨聊天、早餐、茶聚、狼人殺遊戲接力進行，下午甚至要連續玩 3 小時的「坐墊遊戲」，晚餐後還有舞會、才藝 Show、營火會、宵夜，幾乎每小時都有不同活動，最後還要進行「淩晨感性 Talk」，直到午夜 12 點才能睡覺，完全不給嘉賓喘息空間！



面對地獄級行程，就連「民宿工作人員」也集體「起義」。 李光洙忍不住咆哮：「說什麼客人是王、我也是王，這算哪門子的王？ 根本是像狗一樣一直在工作啊！」池睿恩也崩潰求饒：「讓我們休息一下吧！」邊佑錫苦笑：「我已經累到神志不清了。」身為民宿主人的劉在錫，更被拍到體力透支直接癱倒在地。



預告片釋出後，韓國網友紛紛笑言想起了 2000 年代初期的經典熱血韓綜《同居同落》：「這日程表是瘋了吧？ 光看就覺得累！」、「從起床聊到睡前，一整天都不得閒」、「終於明白為什麼邊佑錫會病倒了，這體力消耗太驚人」、「一定超有趣，準備追了！」



Netflix 原創綜藝《劉在錫的民宿法則！》由劉在錫擔綱民宿主人，搭檔李光洙、邊佑錫與池睿恩經營露營地，大家吃住在一起、進行三天兩夜的大型團康，將於 5 月 26 日全球獨家上線。 想看這群大明星如何在露營地「艱難生存」，記得準時鎖定！



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