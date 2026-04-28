熱門韓劇《韓國製造2》首波劇照：玄彬氣場全開！和鄭雨盛×禹棹奐三強對峙、一觸即發

預計於今年下半年上線的Disney+原創影集《韓國製造》第二季，在今天（28日）公開了暗示欲望全面爆發的首發劇照。

本劇在觀眾爆炸性好評之下，不僅席捲韓國與亞太地區，更在去年Disney+韓國原創作品中拿下全球「最多觀看」的第1名，成為全球級大熱作品的《韓國製造》，正式揭開第二季序幕。第二季以9年後為背景，站上權力巔峰的白冀兌（玄彬 飾）、準備反擊的張健榮（鄭雨盛 飾），以及朝著不同權力頂點前進的白冀憲（禹棹奐 飾），三人更龐大的野心將毫不收斂地暴走，掀起無法回頭的裂痕與局勢動盪。



公開的劇照展現出更為沉穩厚重的氛圍，白冀兌、張健榮、白冀憲三人散發更加深沉的氣場，吸引目光。坐在辦公桌前、彷彿陷入沉思的白冀兌，冷冽卻從容的姿態，顯示他已登上權力的頂端。延續第一季中被評為「難以撼動的魅力」與「人生角色」的演出，也讓人更加期待玄彬在第二季的全新走向。





接著，第一季迎來苦澀結局的張健榮同樣引發關注。不同於過去瘋狂執念的形象，如今轉為冷靜沉著的他，究竟將以何種方式與白冀兌正面衝突，令人好奇。手握電話、直視前方的白冀憲，則以堅定眼神與厚重存在感壓制全場。尤其作為介入白冀兌與張健榮之間的關鍵變數，他將如何顛覆局勢，更是引發高度期待。最後，白冀兌與白冀憲兄弟以銳利神情對峙、展開緊繃心理戰的畫面，也營造出一觸即發的緊張感，為後續難以預測的劇情發展增添張力。



憑藉演員無懈可擊的演技默契、紮實的故事結構，以及帶來電影級體驗的高完成度，《韓國製造2》早已引發全球觀眾們高度期待。各大內容平台與社群也接連湧現好評聲浪。此外，《時代雜誌》更將其選為「2026年最值得期待的韓劇」之一，再次證明其全球級人氣。第二季將帶來更加直接且危險的人物全面對決，鞏固其「必看影集」的地位。



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