游艇之吻太犯规！《21世纪大君夫人》收视话题双杀，IU＆边佑锡霸榜无人能敌

各位观众，最近是不是也被IU跟边佑锡这对CP闪到不行？ MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新）感情线越来越浓，国内外剧迷集体沦陷，反应一路烧到全世界！

这部剧有多狂？ 根据Gooddata Corporation的FUNdex最新榜单（4月第4周），《21世纪大君夫人》连续三周稳坐电视与OTT平台戏剧话题性冠军，新闻、VON、SNS、影片等各项话题指标全部拿下第一。 而且IU跟边佑锡也连续四周包办演员话题性第1、2名，完全是霸榜专业户。

搜寻热度也同样热烈，连续两周在TV-OTT戏剧类TOP20蝉联冠军。 第6集全国收视率冲到11.2%，20到49岁的核心收视也有5.9%，不仅刷新自身最高纪录，在首都圈跟2054收视族群中更直接拿下周六所有节目第一名（尼尔森韩国数据）——真的没有对手啊！



OTT平台也不遑多让。 根据FlixPatrol统计，在Disney+全球TV秀TOP10中，《21世纪大君夫人》稳坐全球第5、非英语圈第1。 韩国、日本、台湾自开播以来从没掉过冠军，巴西、哥伦比亚、哥斯大黎加、秘鲁、委内瑞拉等16个国家也全都是第一名。 义大利、墨西哥、智利拿第二，澳洲、纽西兰、巴拉圭第三，加拿大、美国第四，瑞士、比利时第五，英国第六——总共有39个国家/地区挤进前十！北美、中南美、欧洲通通被这股「大君夫人」热潮扫到。



尤其第5、6集，成喜周（IU 饰）跟李菀大君（边佑锡 饰）熬过契约婚姻危机后，感情变得更黏更甜，看得人心脏砰砰跳。 最让网友疯狂讨论的就是内进宴（朝鲜时期宫中为王后、大妃等举行的盛大宴会）会上那场压轴求婚惊喜，还有游艇上浪漫到不行的吻戏——社群上已经炸成一片啦！

此外，海外观众可在Disney+第一时间追看《21世纪大君夫人》！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻