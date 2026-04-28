5月26日不見不散！《劉在錫的民宿法則！》Netflix開播，劉在錫、李光洙、邊佑錫累到靈魂出竅

各位觀眾~逃離無聊日常的機會來了！由大神劉在錫領軍的《劉在錫的民宿法則！》即將在5月26日於Netflix首播，這次他不當完美MC，而是要化身有點兩光的新手露營場老闆，跟超「失控職員」李光洙、邊佑錫、池睿恩一起，帶著住宿客人們又鬧又玩又瘋，完成一場集體逃脫現實的露營實境秀。

這檔節目號稱是「集體露營版」的民宿實境秀，講白了就是大家吃住一起、玩在一起，從早嗨到晚。 製作組透露，這跟過去那種單純提供住宿餐點的民宿節目完全不同，這次是大型團康活動！三天兩夜行程塞滿滿：早上有起床任務、一天三餐要搞定、下午玩遊戲、晚上比才藝、深夜還要感性時間...... 24小時不讓你無聊。

預告片中菜鳥老闆劉在錫一開口歡迎，煙火直接炸開，宣告營區正式開張。 職員們更是信心滿滿對大批客人喊話：「要讓你們體驗天堂！」但隨著高強度行程開跑，大家靈魂快被抽乾，光洙他們開始碎念抱怨，連劉在錫都累到癱軟：「老闆也不能休息啊~」笑料與崩潰齊飛，讓人超好奇到底發生了什麼事。



製作團隊表示，這次最大亮點就是「露營場」的概念，會讓大家想起學生時期參加宿營的回憶：營火晚會、才藝表演、還有像「坐墊猜謎」或「起床任務」這種你聽過但不一定玩過的遊戲，透過客人實際體驗，帶給觀眾滿滿的代入感與療癒。



重點來了——可以看到「不完美」的劉在錫！製作人笑說，大神雖然最擅長引導話題跟掌控大場面，但在這種高壓行程下，他那個有點掉漆、人性化的一面也會不小心露餡，絕對是另一種魅力。

《劉在錫的民宿法則！》將於5月26日於Netflix獨家上線，喜歡韓綜、露營、團康、還有崩潰笑點的朋友，千萬別錯過！



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