热门韩剧《韩国制造2》首波剧照：玄彬气场全开！和郑雨盛×禹棹奂三强对峙、一触即发

预计於今年下半年上线的Disney+原创影集《韩国制造》第二季，在今天（28日）公开了暗示欲望全面爆发的首发剧照。
本剧在观众爆炸性好评之下，不仅席卷韩国与亚太地区，更在去年Disney+韩国原创作品中拿下全球「最多观看」的第1名，成为全球级大热作品的《韩国制造》，正式揭开第二季序幕。第二季以9年后为背景，站上权力巅峰的白冀兑（玄彬 饰）、准备反击的张健荣（郑雨盛 饰），以及朝著不同权力顶点前进的白冀宪（禹棹奂 饰），三人更庞大的野心将毫不收敛地暴走，掀起无法回头的裂痕与局势动荡。
公开的剧照展现出更为沉稳厚重的氛围，白冀兑、张健荣、白冀宪三人散发更加深沉的气场，吸引目光。坐在办公桌前、彷佛陷入沉思的白冀兑，冷冽却从容的姿态，显示他已登上权力的顶端。延续第一季中被评为「难以撼动的魅力」与「人生角色」的演出，也让人更加期待玄彬在第二季的全新走向。
接著，第一季迎来苦涩结局的张健荣同样引发关注。不同於过去疯狂执念的形象，如今转为冷静沉著的他，究竟将以何种方式与白冀兑正面冲突，令人好奇。手握电话、直视前方的白冀宪，则以坚定眼神与厚重存在感压制全场。尤其作为介入白冀兑与张健荣之间的关键变数，他将如何颠覆局势，更是引发高度期待。最后，白冀兑与白冀宪兄弟以锐利神情对峙、展开紧绷心理战的画面，也营造出一触即发的紧张感，为后续难以预测的剧情发展增添张力。
凭藉演员无懈可击的演技默契、扎实的故事结构，以及带来电影级体验的高完成度，《韩国制造2》早已引发全球观众们高度期待。各大内容平台与社群也接连涌现好评声浪。此外，《时代杂志》更将其选为「2026年最值得期待的韩剧」之一，再次证明其全球级人气。第二季将带来更加直接且危险的人物全面对决，巩固其「必看影集」的地位。
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