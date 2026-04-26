【首播炸裂】申惠善新剧《秘恋稽核中》爆笑登场！「美女救英雄」腰抱孔明帅翻，韩网激赞：今年第一集最正电视剧！

tvN 周末新剧《秘恋稽核中》昨晚正式开播，韩网立刻炸锅：很久没看过这么搞笑的剧！由「演技变色龙」申惠善搭档「直进年下男」孔明，这对新鲜组合火花四射，加上节奏明快、笑料不断，不少剧迷看完首集即疯狂敲碗：「拜托今天快点播第二集！」

冷面魔女 vs. 臭屁王牌，稽核「婚外情」玩出新高度

剧情讲述海雾集团的冷面狠角色「朱仁雅」（申惠善 饰）空降稽核室，令全体员工陷入紧张。 自我感觉良好的稽核一组王牌「卢基准」（孔明 饰）未能通过她的面谈考核，原本负责贪污渎职等重大案件的他，惨遭「流放」专门处理婚婚外情和办公室恋情、到绩效垫底的稽核三组。





卢基准接到的第一个案子，就是调查办公室偷情。 男职员的妻子怀疑老公与女同事有染，但卢基准只觉得是她多虑。 然而，朱仁雅很快凭藉敏锐直觉察觉到异样。 在得知同部门职员全都下楼用餐、独留两人加班时，仁雅一招「请全组吃外卖」杀回办公室，当场活捉男女同事亲热现场...



爆笑名场面：男女主角剧本拿反？ 申惠善「霸总式」护花

首集结尾更是全剧高潮！正当元配找上门、挥舞钢管要痛扁卢基准时，孔明吓到腿软往后倒，没想到申惠善竟然一个箭步上前，以帅气的「搂腰抱」稳稳接住孔明，表情镇定无比; 反观孔明则吓到两眼一翻直接晕倒。 这幕「美女救英雄」性别大翻转的画面，瞬间成为全网疯传的片段XD



韩网热议：时间消失术！编导演员全满分

首播后韩网讨论区涌现大量好评，剧迷纷纷留言赞叹：「真的超好看，完全没发现 1 小时就这样过了！」、「申惠善挑剧本的眼光果然是神级」、「孔明演这种年下男真的超搭，被搂腰那段我笑到断气！」、「编导演员全都满分，今年第一集最好看的一部！」、「明天也要继续追」。





《秘恋稽核中》由申惠善、孔明主演，更有金材昱及洪华莲等实力派加盟。 全剧共 12 集，每周六日晚间更新。 如果你最近陷入剧荒，这部绝对是 2026 上半年必看的解压之选！





▽《秘恋稽核中》爆笑预告：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻