IU 霸氣護夫「我為你掃平障礙」！邊佑錫遊艇上演《鐵達尼》深情一吻 收視 13.4% 創自身新高！

MBC 金土劇《21世紀大君夫人》昨晚（25日）播出第 6 集，劇情進入瘋狂撒糖模式！IU（李知恩） 與 邊佑錫 這對「大君夫婦」不僅在眾目睽睽下訂婚，更在遊艇上重演經典電影名場面，浪漫之吻直接讓全韓觀眾集體尖叫，收視率也順勢飆破 13.4%，海外粉絲透過 Disney+ 追劇同樣直呼：「心臟受不了！」

理安大君公開求婚！戴上亡母戒指宣示主權

本集高潮不斷，理安大君（邊佑錫 飾）不顧嫂嫂尹苡廊（孔升妍 飾）的阻撓，竟在王室宴驚喜會上向成熙周（IU 飾）求婚！他深情地為熙周戴上亡母義炫王后遺留的珍貴戒指，並獲得國王李允（金垠昊 飾）的御準。 這幕「先斬後奏」的世紀訂婚，讓尹苡廊猝不及防，看得觀眾大呼過癮。



熙周手撕無理嫂嫂！「結婚後我守護你」

雖然兩人正進行「契約結婚」，但熙周的護夫本能早已藏不住。 面對尹苡廊在晚餐上的無禮挑釁，熙周見理安大君默默隱忍，竟直接抓起他的手「離家出走」。 她氣沖沖地對大君宣誓：「等我們結婚後，我會為你掃清一切障礙。」這份霸氣護夫的舉動，瞬間讓理安大君徹底淪陷。



名場面誕生：遊艇版《鐵達尼號》巔峰之吻

為了讓理安大君暫時忘卻宮廷紛擾，熙周特別準備了遊艇約會，告訴他不必在乎王室規矩、「想做什麼就做什麼」，這一幕讓收視率瞬間衝上 13.4% 的頂峰，也刷新開播以來的最高紀錄。 兩人在甲板上迎風張開雙臂、享受飛翔般的愉悅，神還原電影《鐵達尼號》的經典 Pose。 在氣氛最高漲的瞬間，理安大君深情吻上熙周，熙周也害羞回應，第 6 集就在這浪漫的約會中落下帷幕。



下集預告中，理安大君表示那個吻並非因為氣氛到位，而是因為對方是熙周。 熙周驚訝地問：「難道你真的喜歡我？」尹苡廊則開始刺激閔鄭祐（魯尚炫 飾）的感情，試圖讓他與理安大君對抗。《21世紀大君夫人》目前每週五、六更新，這對「準夫婦」將如何應對接下來的權力鬥爭？ 請各位劇迷繼續鎖定 Disney+ 同步追看！



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