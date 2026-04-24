《21世紀大君夫人》邊佑錫為救人受傷住院，IU打破王族規矩辦「私密遊艇約會」！本週搶先看心動指數爆表

終於又到了《21世紀大君夫人》更新的日子！集將在今晚公開的第 5 集中，將呈現度過交通事故危機的成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）之間，愛情溫度進一步升溫的模樣。

上週劇情結尾，熙周在小國王李允的央求下帶他駕車兜風，卻發現煞車失靈，關鍵時刻，理安大君突然出現並用自己的車擋住了熙周的車，這才勉強化解危機。 看著額頭流血的理安大君，熙周臉上泛起了前所未有的情感波動。 根據預告，這次事故對兩人的關係造成了嚴重影響。



最新劇照裡，理安大君躺在醫院病床上，肩膀受傷且戴著護具，成熙周的表情中則充滿了難過與歉疚。 理安大君伸出手輕撫熙周的頭髮，安慰著因擔心而碎碎唸的她，兩人互望的溫暖眼神與小心翼翼的姿態，令觀眾的心也隨之悸動。



第5集搶先看影片中，理安大君艱難地提出取消婚約，成熙周情緒激動稱事故是因為車子被人動手腳、自己也是受害人，理安大君意味深長地說：「正因如此，才要取消。」還補充道，成熙周無視規矩、敵人又多如牛毛，若和她結婚，恐怕令王室蕩然無存。 話雖無情，眼眶卻隱隱泛紅。



另一段影片則是熙周包下遊艇，帶理安大君享受獨處約會。 理安大君再次強調王室不能吃外面的食物，熙周毫不客氣地塞了一顆櫻桃進他的嘴裡，說道：「今天就把想做的事都做個遍吧！王族不能跟平民結婚，你為何跟我結婚呢？」理安大君於是接受了熙周的安排，然而不一會就因為暈船而跑到船舷邊嘔吐，還辯稱只是積食而已。 熙周問要不要幫他手指扎針，理安大君本想藉口王室拒絕，熙周卻調皮嘲笑他怕痛，理安大君歎了一口氣：「扎就扎！」這兩人的互動真的太可愛XD



根據製作組透露，李安大君由於曾接連失去珍愛的人，對熙周的安全表現得格外敏感，將以此次事故為契機，更加不遺餘力地保護熙周免受世俗威脅。 第5集將於今晚公開，海外觀眾可在Disney+第一時間追看！



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