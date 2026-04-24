田美都驚喜特別出演《勝訴有希望》！攜手李帝勳、賀營同台合作，實力派夢幻組合未播先掀熱議

竟然可以看到田美都和李帝勳一起演戲，真的太驚喜了！光是想像兩位實力派同框對戲的畫面就已經讓人非常期待了！

今日（24）據韓媒報導，田美都確定特別出演預計於明年播出的SBS新劇《勝訴有希望》。過去她曾出演權多順導演執導的作品《連結》，因此促成這次再度合作。



《勝訴有希望》改編自日劇《勝訴狠女王》，由李帝勳、賀營主演，講述由前律師、現任事務長權白領軍的「烏合之眾」律師事務所，以前所未有的方式，將看似毫無勝算的案件一步步逆轉成勝局的故事，是一部結合輕鬆喜劇與法律偵探元素的作品。



而這次田美都將以什麼樣的角色登場也備受關注，雖然目前細節尚未公開，但外界普遍認為她有望成為劇情關鍵人物之一。同時，她與李帝勳首次合作也格外令人期待，兩位實力派演員之間將會碰撞出什麼樣的火花，也成為本劇一大看點。

特別的是，田美都在今年2月上映、吸引超過1662萬觀影人次的電影《王命之徒》中表現亮眼，順利晉升「千萬觀影演員」行列，實力再度獲得肯定，也讓這次特別出演更添關注與期待。此外，她目前也持續透過音樂劇《Maybe Happy Ending》與觀眾見面，活躍於戲劇與舞台之間，展現穩定且多樣的表現魅力。



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