《21世纪大君夫人》边佑锡为救人受伤住院，IU打破王族规矩办「私密游艇约会」！本周抢先看心动指数爆表

终於又到了《21世纪大君夫人》更新的日子！集将在今晚公开的第 5 集中，将呈现度过交通事故危机的成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）之间，爱情温度进一步升温的模样。

上周剧情结尾，熙周在小国王李允的央求下带他驾车兜风，却发现煞车失灵，关键时刻，理安大君突然出现并用自己的车挡住了熙周的车，这才勉强化解危机。 看著额头流血的理安大君，熙周脸上泛起了前所未有的情感波动。 根据预告，这次事故对两人的关系造成了严重影响。



最新剧照里，理安大君躺在医院病床上，肩膀受伤且戴著护具，成熙周的表情中则充满了难过与歉疚。 理安大君伸出手轻抚熙周的头发，安慰著因担心而碎碎念的她，两人互望的温暖眼神与小心翼翼的姿态，令观众的心也随之悸动。



第5集抢先看影片中，理安大君艰难地提出取消婚约，成熙周情绪激动称事故是因为车子被人动手脚、自己也是受害人，理安大君意味深长地说：「正因如此，才要取消。」还补充道，成熙周无视规矩、敌人又多如牛毛，若和她结婚，恐怕令王室荡然无存。 话虽无情，眼眶却隐隐泛红。



另一段影片则是熙周包下游艇，带理安大君享受独处约会。 理安大君再次强调王室不能吃外面的食物，熙周毫不客气地塞了一颗樱桃进他的嘴里，说道：「今天就把想做的事都做个遍吧！王族不能跟平民结婚，你为何跟我结婚呢？」理安大君於是接受了熙周的安排，然而不一会就因为晕船而跑到船舷边呕吐，还辩称只是积食而已。 熙周问要不要帮他手指扎针，理安大君本想藉口王室拒绝，熙周却调皮嘲笑他怕痛，理安大君叹了一口气：「扎就扎！」这两人的互动真的太可爱XD



根据制作组透露，李安大君由於曾接连失去珍爱的人，对熙周的安全表现得格外敏感，将以此次事故为契机，更加不遗余力地保护熙周免受世俗威胁。 第5集将於今晚公开，海外观众可在Disney+第一时间追看！



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