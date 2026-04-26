閔熙珍告惡評網友勝訴！罵「垃圾、流氓」要賠錢了，法院：批評可以，侮辱不行

前ADOR代表閔熙珍，最近跟惡意留言的網友槓上了，她一口氣告了11個人，結果法院判其中4人要賠她錢，每人賠30萬韓元（約合新台幣7000元），算是部份訴 勝。這場官司是因為去年4到8月，剛好是閔熙珍跟HYBE爆發經營權衝突的時候，當時網路上各種難聽話滿天飛。 有網友在新聞底下直接罵她「垃圾」、「流氓」，還有人說「早就知道她嘴巴髒，沒想到人品也是這種垃圾等級」，這些都成了法院認證的惡意留言。

法官認為，雖然閔熙珍的相關事件某種程度上算是公眾議題，大家可以自由表達意見，但不代表可以用羞辱的方式罵人。 有些留言已經不是單純的意見表達，而是帶有貶低、嘲諷、輕蔑的意圖，這些確實會損害她的社會評價，所以要賠償精神損失。



不過，並不是每一則留言都被認定有罪。 像是「閔熙珍看起來也不正常」、「果然是壞女人」這類的評論，法院認為雖然有點粗魯、沒禮貌，但畢竟是針對經營權紛爭這個事件表達個人感受，不算違法，所以這部份判閔熙珍敗訴。閔熙珍當初求償金額是一個人300萬到400萬韓元，最後法院只判30萬。 這不是她第一次告網友，去年11月她也曾告過6個人，同樣是部份勝訴。

最近網路上也開始出現一些「被閔熙珍告了」的討論文，有網友說「看其他案例，只要留言不是超級惡劣，大概只會判賠10萬韓元，其實不太擔心」，也有人說「比較怕被通知到公司」。 看來閔熙珍對抗惡評的訴訟戰，還會繼續打下去。

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