申惠善×孔明新劇《秘戀稽核中》開播！特別出演陣容超豪華，李姃垠、朴河宣、表藝珍驚喜登場

這個特別出演陣容也是非常厲害！大家開始看《秘戀稽核中》了嗎？

tvN新劇《秘戀稽核中》由申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮主演，講述曾是大企業審計部門王牌的員工，因緣際會被降職為公司內部紀律維護負責人，並與擁有祕密、性格古怪又狠辣的監察室長，在監視公司內部戀情的過程中，展開一段辦公室愛情故事。



製作組日前也表示，李姃垠、朴河宣、表藝珍、申譞洙、金宗泰將特別出演，為作品增添更多趣味，並同步公開角色劇照。這些演員將以海霧集團內部醜聞的當事人登場，讓每集內容更加豐富。其中，李姃垠與朴河宣飾演意外事件的關鍵人物，金宗泰則化身海霧集團專務「金韓秀」。

另外，表藝珍飾演公司內部夫妻「延昭映代理」，申鉉洙則飾演「權炫遇代理」，兩人在職場與日常交織的關係中，將帶出一連串故事發展。究竟會掀起怎樣的醜聞，也成為觀眾期待的看點之一。



導演李秀賢表示：「這部作品每集的故事都相當關鍵，因此在特別出演的選角上投入了不少心力。演員們也都完美詮釋角色，給予我們很大的幫助，相信觀眾能在每個單元中感受到滿滿的觀賞樂趣。」而《秘戀稽核中》已經在昨日（25）首播，大家有沒有追起來了呢？



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