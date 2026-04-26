闵熙珍告恶评网友胜诉！骂「垃圾、流氓」要赔钱了，法院：批评可以，侮辱不行

前ADOR代表闵熙珍，最近跟恶意留言的网友杠上了，她一口气告了11个人，结果法院判其中4人要赔她钱，每人赔30万韩元（约合新台币7000元），算是部份诉 胜。这场官司是因为去年4到8月，刚好是闵熙珍跟HYBE爆发经营权冲突的时候，当时网路上各种难听话满天飞。 有网友在新闻底下直接骂她「垃圾」、「流氓」，还有人说「早就知道她嘴巴脏，没想到人品也是这种垃圾等级」，这些都成了法院认证的恶意留言。

法官认为，虽然闵熙珍的相关事件某种程度上算是公众议题，大家可以自由表达意见，但不代表可以用羞辱的方式骂人。 有些留言已经不是单纯的意见表达，而是带有贬低、嘲讽、轻蔑的意图，这些确实会损害她的社会评价，所以要赔偿精神损失。



不过，并不是每一则留言都被认定有罪。 像是「闵熙珍看起来也不正常」、「果然是坏女人」这类的评论，法院认为虽然有点粗鲁、没礼貌，但毕竟是针对经营权纷争这个事件表达个人感受，不算违法，所以这部份判闵熙珍败诉。闵熙珍当初求偿金额是一个人300万到400万韩元，最后法院只判30万。 这不是她第一次告网友，去年11月她也曾告过6个人，同样是部份胜诉。

最近网路上也开始出现一些「被闵熙珍告了」的讨论文，有网友说「看其他案例，只要留言不是超级恶劣，大概只会判赔10万韩元，其实不太担心」，也有人说「比较怕被通知到公司」。 看来闵熙珍对抗恶评的诉讼战，还会继续打下去。

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