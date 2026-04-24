IU小鳥胃自嘲「肚子會叫」全場笑翻！邊佑錫自爆華爾滋靠她帶：因為她太會跳

歌手兼演員IU最近展現了她「演藝圈代表小鳥胃」的超驚人食量，引發網友熱烈討論。

前幾日，IU作客了好友劉寅娜的YouTube節目《You In Radio》，同時登場的還有熱門劇《21世紀大君夫人》中IU的「老公」邊佑錫，這期「情侶裝願望達成的大君夫婦綜藝出擊」的影片引爆觀眾熱議。

節目中邊佑錫聊到自己的午餐，被問到中午吃了什麼，他回答：「早上買了雞肉漢堡在車上吃，後來又在工作室吃了泡菜炒飯。」IU一聽馬上驚訝問：「那些是一餐吃完的嗎？」邊佑錫則認真補充：「漢堡只吃了三分之二啦。」超詳細的TMI讓全場笑翻。

接著主持人劉寅娜反過來關心IU：「那我們IU吃了什麼小鳥飼料啊？」沒想到IU竟淡定回：「今天吃了蘋果和藍莓。」劉寅娜立刻擔心說：「只吃那些東西，身體撐得住嗎？」IU則幽默回應：「所以我現在肚子可能會叫，但《劉寅娜Radio》的音效導演不是很厲害嗎？ 我一直都很相信他，他一定會幫我把肚子的聲音完美消掉的啦！」一番話讓全場再度笑出聲。邊佑錫聽完忍不住問：「所以妳每次來錄節目的時候，肚子都在叫嗎？」IU笑著承認：「好像有點這樣，但播出時完全聽不出來。 等一下如果兩位也有聽到聲音，拜託裝作不知道就好。」再次展現她率真又可愛的一面。



接著劉寅娜又替粉絲提問，聊到邊佑錫在劇中跳華爾滋的幕後花絮。 邊佑錫一聽立刻笑說：「我這個人沒有舞蹈細胞，面相上也看不出來有舞運，未來也完全沒有想跳舞的打算。」IU聽了立刻接話：「被你這樣講，反而更想叫你跳看看耶！」劉寅娜也跟著起鬨：「那我也能試試看嗎？ 這個你可以嗎？」邊當場出題，要他跳韓文字母「ᄀ」舞。 沒想到邊佑錫二話不說，熟練地跳了起來，劉寅娜驚呼：「也跳太好了吧！這樣算是有舞蹈底子啊！」



邊佑錫接著解釋劇中的華爾滋場景：「因為IU很會跳舞，所以都交給她帶。」他透露那場戲本來就是設計成容易配合的舞步，讓兩人能順利完成。 劉寅娜追問：「那這場華爾滋在第幾集可以看到？」IU秒答：「第六集。」

劉寅娜超驚訝：「妳是怎麼記住的？」邊佑錫也附和：「她記憶力真的超好，我每次都這樣說。」劉寅娜更大讚自己這位好姐妹：「她什麼都記得住啦！」對IU的驚人記憶力讚不絕口。

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