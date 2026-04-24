韓國大學路演出超過4000場口碑之作！《Beautiful Life》10週年首度海外演出就在台灣！台人熟悉曲目貫穿全場

韓國國民舞台劇《Beautiful Life》於4月24日正式登上台灣舞台！這部被譽為人生必看的舞台劇，僅由兩位主要演員「金元真」以及「有人」共同演出一對男女，春植以及順玉相知相守的一生，劇情溫馨又感人。

4月23日《Beautiful Life》首度開放媒體搶先觀賞短版精華篇演出，劇情先從老年倒敘回年輕時的他們，春植與順玉這對老夫老妻坐在長椅上，順玉已是失去了視力的狀態，而春植也因為不願讓老婆擔心而隱瞞自己的病情，最後僅剩下順玉一個人聽著春植所留下的錄音，想念著先走一步的老伴。



隨著場景的快速切換，也分別讓大家看到了春植與順玉在中年與青春時期相處的情節，年輕時兩人的初相遇，兩人如何陷入愛河，又如何歷經了搬家分離，後來再度相遇又重燃愛火。時間久了，老夫老妻早已沒了當初的熱情，剩下的只是怨懟，抱怨著彼此回到婆家與娘家時的態度，甚至也想過離婚一途。最後兩人依舊牽著手走到人生的盡頭，活出屬於自己的Beautiful Life。



由於時光背景橫跨時代，導演同時身兼男主角的金元真，提到自己在演出這樣的角色時，雖然自己真實年齡並沒有老到像劇中的老爺爺那樣，但自己努力讓劇中各個時期的說話音調以及行動來表達年齡差異。女主角有人則是表示，因為人在每個不同年齡階段，都有不同的能量表現，她必須演出老年的自己而參考了很多紀錄片，逐漸掌握老人的一些動作與姿態。



《Beautiful Life》演出已經來到10週年，而男主角金元真與女主角有人也就這樣搭配了10年，他們表示兩人的默契一直都非常好，10年不變。還有一個台灣觀眾們絕對會很熟悉的特色，也就是劇中老爺爺最愛的一首歌曲，就是鄧麗君的「月亮代表我的心」，提到這點，導演金元真表示平時自己就很喜愛這首鄧麗君的歌曲，想到要來台灣演出，更是特別加入了劇中，並設定為老爺爺最愛的一首歌曲，希望引發台灣觀眾們的共鳴。



《Beautiful Life》想要傳達的是一對愛侶的一生，導演希望觀眾們看完都能夠擁有溫暖的心，女主角也表示，希望觀眾們藉由這部舞台劇，更加珍惜自己身邊的人。雖然是十足平凡的故事，就像每日發生在你我身邊，家人以及戀愛時相處的情感，以及人生的起起伏伏，都是他們希望傳達給台灣觀眾們的訊息，也可望得到台灣觀眾們的喜愛與好評。《Beautiful Life》的演出時間將由4月24日到5月3日，喜愛韓國舞台劇的朋友千萬別錯過。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞