IU小鸟胃自嘲「肚子会叫」全场笑翻！边佑锡自爆华尔滋靠她带：因为她太会跳

歌手兼演员IU最近展现了她「演艺圈代表小鸟胃」的超惊人食量，引发网友热烈讨论。

前几日，IU作客了好友刘寅娜的YouTube节目《You In Radio》，同时登场的还有热门剧《21世纪大君夫人》中IU的「老公」边佑锡，这期「情侣装愿望达成的大君夫妇综艺出击」的影片引爆观众热议。

节目中边佑锡聊到自己的午餐，被问到中午吃了什么，他回答：「早上买了鸡肉汉堡在车上吃，后来又在工作室吃了泡菜炒饭。」IU一听马上惊讶问：「那些是一餐吃完的吗？」边佑锡则认真补充：「汉堡只吃了三分之二啦。」超详细的TMI让全场笑翻。

接著主持人刘寅娜反过来关心IU：「那我们IU吃了什么小鸟饲料啊？」没想到IU竟淡定回：「今天吃了苹果和蓝莓。」刘寅娜立刻担心说：「只吃那些东西，身体撑得住吗？」IU则幽默回应：「所以我现在肚子可能会叫，但《刘寅娜Radio》的音效导演不是很厉害吗？ 我一直都很相信他，他一定会帮我把肚子的声音完美消掉的啦！」一番话让全场再度笑出声。边佑锡听完忍不住问：「所以你每次来录节目的时候，肚子都在叫吗？」IU笑著承认：「好像有点这样，但播出时完全听不出来。 等一下如果两位也有听到声音，拜托装作不知道就好。」再次展现她率真又可爱的一面。



接著刘寅娜又替粉丝提问，聊到边佑锡在剧中跳华尔滋的幕后花絮。 边佑锡一听立刻笑说：「我这个人没有舞蹈细胞，面相上也看不出来有舞运，未来也完全没有想跳舞的打算。」IU听了立刻接话：「被你这样讲，反而更想叫你跳看看耶！」刘寅娜也跟著起哄：「那我也能试试看吗？ 这个你可以吗？」边当场出题，要他跳韩文字母「ᄀ」舞。 没想到边佑锡二话不说，熟练地跳了起来，刘寅娜惊呼：「也跳太好了吧！这样算是有舞蹈底子啊！」



边佑锡接著解释剧中的华尔滋场景：「因为IU很会跳舞，所以都交给她带。」他透露那场戏本来就是设计成容易配合的舞步，让两人能顺利完成。 刘寅娜追问：「那这场华尔滋在第几集可以看到？」IU秒答：「第六集。」

刘寅娜超惊讶：「你是怎么记住的？」边佑锡也附和：「她记忆力真的超好，我每次都这样说。」刘寅娜更大赞自己这位好姐妹：「她什么都记得住啦！」对IU的惊人记忆力赞不绝口。

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