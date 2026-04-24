金載原「女演員福」爆表！剛送走金高銀，又傳搭檔朴恩斌？新劇《宮中有朵狗花》有望成情侶

男星金載原的「女演員福」真的讓人羨慕！才剛跟實力派金高銀合作完，現在又傳出有望搭檔另一位演技派女神朴恩斌，上演浪漫古裝戀情。

金載原所屬經紀公司 Mystic Story 對外回應：「《宮中有朵狗花》（《궁에서 개꽃이 산다》暫譯）確實是收到的演出提案之一，目前正在積極討論中。」證實了這項消息。

《宫中有朵狗花》改編自同名人氣網路小說，故事背景設定在虛構的王國「殷國」皇室。 劇情描述一位擁有絕世美貌、但個性火爆到被稱為「狗花」的王妃「凱麗/狗莉」，與冷靜理性的皇帝「彥」之間展開的宮廷羅曼史。據悉朴恩斌也已經收到該劇的演出邀請，同樣正在審慎考慮中。 如果兩人最後都確定接演，這將是他們第一次搭檔演情侶，粉絲已經開始敲碗期待了。



金載原最近人氣不斷飆升，他目前正在播出的 tvN 原創劇《柔美的細胞3》中，飾演「申馴鹿」一角，與金高銀有不少對手戲，表現獲得不少好評。



除此之外，金載原目前也正在拍攝電影《我的第一個畢業典禮》。 該片描述一位渴望結束生命的女高中生「都英」（鄭秀彬 飾），委託一名轉學生「道河」（金載原 飾）幫她策劃一場完美的事故，展開一段既危險又大膽的青少年浪漫故事。



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