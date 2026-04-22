少女时代全新小分队要来真的？「孝利秀」孝渊、俞利、秀英登上《刘QUIZ》，粉丝狂喊：不出道很难收拾！

今日（22日），tvN 方面透露，少女时代成员「孝利秀」孝渊、俞利、秀英已参与当天进行的《刘QUIZ ON THE BLOCK》录制，播出时间目前尚未确定。

「孝利秀」是透过 YouTube 频道「Hyo's Level Up」诞生的企划限定小分队，以「对抗少女时代既有小分队 TTS（太妍、Tiffany、徐玄）」为概念打造。三人围绕 C 位与主唱位置展开激烈「内战」，孝渊更在节目中笑说：「我们说要组成孝利秀时，太妍竟然完全没反应，反而让我更生气。」逗趣互动成功掀起话题，相关影片更突破 370 万观看次数，在网路上引发热议。



消息曝光后，粉丝也纷纷留言：「所以孝利秀到底什么时候出道」、「开始期待了」、「这样不出道很难收拾唉」、「竟然都要上综艺了吗」、「要不要干脆发个单曲」等，反应相当热烈。从非正式小分队起步的「孝利秀」，这次登上《刘QUIZ ON THE BLOCK》，也让外界更加期待她们是否会顺势展开正式活动，三人展现出的全新魅力与默契备受关注。



少女时代自2007年以〈再次重逢的世界〉出道后，陆续推出〈Gee〉、〈说出你的愿望〉、〈Oh!〉、〈Hoot〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉、〈Lion Heart〉等多首人气歌曲，长年稳居顶级女团地位。近年成员们在戏剧、音乐与综艺等领域持续活跃，展现多元发展的实力。同时，少女时代也陆续释出重磅讯号，暗示正在筹备出道20周年的大型回归计画，甚至不排除展开巡回演唱会。随著里程碑将至，也让粉丝们的期待值持续飙升。



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