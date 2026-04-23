《柔美的细胞小将3》金载原「申驯鹿本体」上线！冷热反差魅力、让人越看越心动

在TVING韩剧《柔美的细胞小将3》中，金载原以申驯鹿一角登场，话少却更撩人！成功打造「慢热系心动男」悄悄攻陷柔美（金高银 饰）引爆全网共鸣。

《柔美的细胞小将3》讲述柔美（金高银 饰）晋升成人气作家，生活却感到枯燥乏味，细胞村也变得冷清，直到理性至极的新编辑PD申驯鹿（金载原 饰）出现，让柔美的细胞小将们一一被气醒？！XD





申驯鹿的魅力在於鲜明的「开关模式」。在外时，他彻底排除情感、以效率为优先行动，与他人保持一定距离，展现出「高冷防备型男子」的一面。



相反地，一旦回到家中，申驯鹿则展现截然不同的面貌。温和的眼神、享受日常细微时刻的无害模样，与外在的冷淡形成强烈对比，打造出反转魅力。



金载原自然地衔接这样的温度差，让角色不只是设定上的反差，而是更具真实感的人物。彷佛将网漫角色搬进现实般的说服力，也引发观众共鸣与讨论。

此外，与原作的外型同步率也是一大优势。整洁沉稳的印象、简洁俐落的造型，加上淡然的氛围，让观众纷纷给出「就是申驯鹿本人」的极好评价。



最重要的是，金载原打造出一种话不多却余韵悠长的浪漫。在剧中，申驯鹿虽然不多话，也没有夸张反应，但正是这样的态度，反而慢慢渗透进柔美的日常，带来细腻的心动，也让观众们越来越投入其中。

《柔美的细胞小将3》每周一下午6点於TVING一次公开2集，tvN则於每周一、二晚间8点50分播出，海外由 HBO Max 同步上架。

▼《柔美的细胞小将3》第5集预告：



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