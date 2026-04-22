回歸前10天緊急喊卡！ILLIT Moka健康亮紅燈，公司宣佈：暫停活動

女團ILLIT回歸再傳變數！所屬經紀公司BELIFT LAB日前透過官方粉絲社群宣布，日籍成員Moka因健康問題，即日起將暫停所有團體活動，專心接受治療與休養。

根據公司聲明，Moka最近身體出現異常，就醫後被診斷需要「持續治療與充分休息」。 儘管Moka本人展現強烈的活動意志，但公司考量到藝人健康為第一優先，決定讓她暫時中斷活動，專心養病。

這項決定的時間點格外敏感——因為ILLIT即將於30日帶著第四張迷你專輯《MAMIHLAPINATAPAI》及主打歌《It's Me》回歸歌壇，距離現在只剩下不到10天。BELIFT LAB表示，Moka將缺席接下來所有預定行程，至於何時回歸，會等她康復狀況穩定後再另行公告。 公司也承諾：「會全力支持Moka，直到她健康恢復、再次站上粉絲面前的那一天。」

消息一出，粉絲紛紛湧入社群表達擔憂：「拜託讓Moka好好休息」、「回歸少了Moka好可惜」、「健康最重要，我們願意等」。



ILLIT今年初才以日語單曲《Sunday Morning》打動歌迷，此次回歸備受矚目。 如今在倒數時刻失去一名核心成員，無論是舞台編排或粉絲期待，勢必都將受到影響。

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