【大结局临近】《神与律师事务所》柳演锡竟也「变鬼」！李絮医院哭断肠，失忆律师如何洗刷父冤？ 本周伏笔引爆剧迷疯狂敲碗

准备好纸巾！由柳演锡、李絮主演的口碑神剧《神与律师事务所》下周将於Viu迎来最终章，「通灵律师」申二朗对鬼魂委托人照顾有加，每集都给观众带来深深感动。 没想到近期剧情竟迎来核弹级反转——一直为鬼伸冤的柳演锡，这次竟然自己变成了鬼！

《神与律师事务所》开播以来仍保持稳定收视率，优质内容早已在圈内打出口碑。



剧情基本维持在「两集一个案件」的节奏，柳演锡饰演的律师申二朗心地温暖，不仅帮鬼魂们打官司伸冤，更让其有机会与家人好好告别，每每引出令人鼻酸眼湿的动人故事。 这期间，原本以「胜诉」为唯一目标的律师韩娜贤（李絮 饰），也逐渐被他的善良打动，并在其帮助下与心底最深的遗憾——已故的姐姐解开心结。

如今，只剩二朗本人父亲的案件尚未侦破，不料竟出现意外变故......



**包含上周剧情**



在制鞋店的案件里，申二朗成功找到被认为已故多年的「善花」（裴汝蔚 饰），让「晶熙」（吉海连 饰）有机会为深藏已久的愧疚之情说出抱歉。然而，善花给出的回应更令人意外：原来她当年被抓并非因为晶熙，那双红色皮鞋也不是为善花而做，其实姜东植（李德华 饰）一生深爱的人正是晶熙。看到妻子得知真相、重获喜悦，姜东植心中没有遗憾，带著微笑离开了人间。



申二朗迎来新的客户「小孩鬼」，为调查其去世真相而独闯废弃高尔夫球场，却惊觉凶手竟是曾有一面之缘的赵警员（李相云 饰）。 二朗在混战中虽然英勇救出另一名被绑小孩，腹部却不幸中弹，送医后心跳骤停。最让观众心碎的一幕，莫过於韩娜贤狂奔至医院，看著动也不动的二朗崩溃痛哭。 然而此时，二朗的灵魂竟然已经站在门口，眼神中满是茫然...



在本周剧情预告中，案情陷入死胡同。 赵警员面对审讯拒不认罪，而二朗的鬼魂则进入了「记忆丧失」的状态。 面对「小孩鬼」哭著追问承诺，以及尚未侦破的父亲含冤案，失去记忆的二朗灵魂该如何自救？



从开播至今，申二朗一直扮演著家属与死者之间的桥梁，让无数遗憾得以圆满。 如今他自己命悬一线，曾经与他针锋相对、后来被他感化的韩娜贤律师，是否能成为他「回归人间」的关键？ 本周五、六晚上 10 点 20 分在Viu上架，答案即将揭晓！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻