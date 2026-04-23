「水彈女神」權恩妃確定加入RBW娛樂，與MAMAMOO同門！網嘆：感覺能去更好的地方、有點可惜

從人氣女團IZ*ONE成員、到被封為「水彈女神」的歌手權恩妃，日前正式結束與Woollim娛樂長達8年的合作關係，並確定加入RBW娛樂展開全新篇章。

RBW娛樂於22日正式表示：「已與權恩妃簽訂專屬合約。」並指出：「很高興能成為權恩妃音樂旅程的夥伴，未來將全力支持她，讓她的音樂實力能更加多元且廣泛地展現。」同時也請外界持續關注與支持她未來在音樂及多方面的全新活動。



RBW娛樂旗下擁有MAMAMOO、ONEWE等藝人。消息一出也掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「感覺能去更好的地方」、「啊，有點可惜」、「公司的級別差不多，好好做活動吧」、「爲什麼...在那麼簡陋的地方有這麼貴重的人」、「這公司藝人都想離開吧」、「沒有更好的選擇嗎」、「不是面臨破產嗎」、「希望能選一首好聽的歌曲，恩妃唱歌也很好聽」等。

此前，權恩妃已結束與原經紀公司Woollim娛樂的專屬合約，並積極尋找新東家。期間曾傳出可能加入 Galaxy Corporation（GD的經紀公司），但最終因協調過程中出現分歧，未能攜手合作。



權恩妃於2014年出道，2018年參加選秀節目《Produce 48》並以限定團體 IZ*ONE 成員出道，累積高人氣。團體解散後，她於2021年以SOLO身分活動，憑〈Door〉、〈Glitch〉、〈Underwater〉、〈The Flash〉等歌曲逐漸站穩腳步。尤其她在夏季音樂節《Waterbomb Festival》上的精彩表現掀起話題，被封為「水彈女神」，人氣再度攀升。



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