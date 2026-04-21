申惠善曝接演《秘戀稽核中》原因！坦言《莎拉的真偽人生》較為沉重黑暗，拍完後想轉換心境

申惠善公開在拍完《莎拉的真偽人生》之後，選擇接下《秘戀稽核中》作為下一部作品的原因，也讓人對她這次的新角色更加期待。

tvN新劇《秘戀稽核中》由申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮主演，講述曾是大企業審計部門王牌的員工，因緣際會被降職為公司內部紀律維護負責人，並與擁有祕密、性格古怪又狠辣的監察室長，在監視公司內部戀情的過程中，展開一段辦公室愛情故事。



20日舉行的線上製作發表會中，申惠善談到繼《莎拉的真偽人生》之後接下新作的心情與原因。她坦言：「雖然《莎拉的真偽人生》很好，但整體氛圍比較沉重，不論在工作上還是個人情緒上，都有點想放下那樣的感覺。」她也笑說：「剛好時間很順利，拍完就立刻進入《秘戀稽核中》拍攝，覺得很幸運。」



劇中，申惠善飾演監察室長「朱仁雅」，外表甜美但內心堅定且原則感強，同時也隱藏著自己的祕密。身為最年輕的女性主管，她工作一絲不苟，但在與盧基準的交錯關係下，辦公室生活也逐漸變得既混亂又充滿張力。



談到角色，她也分享：「雖然是監察室室長，但其實內心很柔軟。她說的話其實都是對的，但有時會想，明明沒錯，為什麼大家會覺得她很嚴厲、甚至有點壞呢？」她語氣中滿是投入，也讓人更加期待她這次的角色詮釋。



而《秘戀稽核中》將在25日首播，大家到時候別錯過這部職場浪漫喜劇啦～！

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