申惠善曝接演《秘恋稽核中》原因！坦言《莎拉的真伪人生》较为沉重黑暗，拍完后想转换心境

申惠善公开在拍完《莎拉的真伪人生》之后，选择接下《秘恋稽核中》作为下一部作品的原因，也让人对她这次的新角色更加期待。

tvN新剧《秘恋稽核中》由申惠善、孔明、金材昱、洪华莲主演，讲述曾是大企业审计部门王牌的员工，因缘际会被降职为公司内部纪律维护负责人，并与拥有秘密、性格古怪又狠辣的监察室长，在监视公司内部恋情的过程中，展开一段办公室爱情故事。



20日举行的线上制作发表会中，申惠善谈到继《莎拉的真伪人生》之后接下新作的心情与原因。她坦言：「虽然《莎拉的真伪人生》很好，但整体氛围比较沉重，不论在工作上还是个人情绪上，都有点想放下那样的感觉。」她也笑说：「刚好时间很顺利，拍完就立刻进入《秘恋稽核中》拍摄，觉得很幸运。」



剧中，申惠善饰演监察室长「朱仁雅」，外表甜美但内心坚定且原则感强，同时也隐藏著自己的秘密。身为最年轻的女性主管，她工作一丝不苟，但在与卢基准的交错关系下，办公室生活也逐渐变得既混乱又充满张力。



谈到角色，她也分享：「虽然是监察室室长，但其实内心很柔软。她说的话其实都是对的，但有时会想，明明没错，为什么大家会觉得她很严厉、甚至有点坏呢？」她语气中满是投入，也让人更加期待她这次的角色诠释。



而《秘恋稽核中》将在25日首播，大家到时候别错过这部职场浪漫喜剧啦～！

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