玄彬&孫藝真 戀愛細節曝光！高爾夫教練透露：私下從「彬啊」到「老公」甜度超滿❤

人氣演員玄彬、孫藝真夫婦「戀愛時期」的幕後故事，在節目上被友人公開，引來熱烈關注。

19日晚間播出的《美食家許英萬的白飯之旅》中，職業高爾夫選手任鎮漢（임진한）出演，展現了探訪濟州美食名店的過程。

身為高爾夫教練的任鎮漢表示，自己曾擔任包括孫藝真、玄彬夫婦，以及金喜愛、金成鈴、申東燁等多位知名藝人的高爾夫老師。



他特別提到，孫藝真雖然學了3年高爾夫，但實力始終沒有進步，甚至一度想放棄，後來透過經紀公司代表介紹認識自己，經過集中訓練後才逐漸提升了實力。

任鎮漢也透露，孫藝真曾說「也請教教彬」，因此三人經常一起下場打球，自己當然也知道兩人交往的事實。他表示：「有一天我太太問我，外面傳兩人正在交往、甚至要結婚的消息，我還說『那是什麼話，大家亂傳』幫他們否認，結果20天後玄彬、孫藝真就宣布結婚了。」他笑說因此被太太罵是「背叛者」，讓主持人許英萬忍不住大笑。



任鎮漢也表示，玄彬與孫藝真是非常合拍的一對。孫藝真個性大方直率，玄彬則比較安靜穩重。此外，他透露兩人在戀愛時會互稱「彬啊」、「藝真啊」，結婚後則改叫「老公」、「親愛的」，直呼「看起來真的很美好」。



玄彬與孫藝真於2022年結婚，目前育有一個兒子。（延伸閱讀：孫藝真分享兒子視角日常照！與玄彬甜蜜同框還「貼圖打碼」，網笑：全世界都知道你老公是誰）



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