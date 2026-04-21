【追剧懒人包】本周韩剧大乱斗！IU边佑锡「3集定情」收视炸裂、具教焕高胤祯「厌世救赎」掀共鸣，安孝燮变身农夫明天开撩！

踏入 4 月下旬，韩剧市场正式进入「战国时代」！不仅有令粉丝等破头的《柔美3》最终季回归，还有「收视怪物」《21世纪大君夫人》持续刷爆社群平台。 无论你想看惊悚悬疑、校园 BL，还是脸红心跳的办公室恋情，这周通通满足你！

周一、周二：《柔美的细胞小将3》《稻草人》

《柔美的细胞小将》终於迎来最终季，金载原饰演的PD「申驯鹿」压轴登场，让柔美（金高银 饰）沉睡已久的细胞小将们纷纷「被气醒」！仅 8 集精华节奏，海外由HBO Max 同步上线。



《稻草人》是昨日开播的新剧，由朴海秀、李熙俊、郭善英等实力派主演，改编自真实案件「华城连环杀人案」，背景横跨1988年至2019年，讲述刑警姜泰周与从学生时代就极度厌恶的车时英意外合作，被迫携手追寻真相的犯罪惊悚故事。 香港、新加坡、马来西亚等由Viu独家同步播出。





周三、周四：《秒杀爱情》

安孝燮化身完美主义农夫「马修・李」，杠上「完售主义」购物主持人「谭曳真」（蔡元彬 饰），更有男神金泛饰演理事「徐艾瑞克」强势介入，大玩「直球调情」三角恋。 明天（22日）Netflix 全球首播！





周五：《浪漫的绝对值》《Girigo：夺命许愿》

《浪漫的绝对值》讲述高中生「意珠」以花美男老师们为主角撰写 BL 小说，不料在现实中与他们偶遇，从而展开波澜万丈的校园青春罗曼史，全帅哥男主阵容包括车学沇（VIXX N）、金宰铉 （N.Flying）、金东圭、孙挺赫等。 海外由饰演Prime Video播出。





恐怖剧集《Girigo：夺命许愿》讲述许愿 App 竟变索命符，一所高中内的学生和教师纷纷遭遇不测，必须尽快揭开背后真相、逃离魔爪。 新人全昭映搭档 I.O.I 康美娜，4/24 Netflix 惊悚上线。





周五、周六：《21世纪大君夫人》《神与律师事务所》

这两部已经无需多讲，收视率就是最好的证明！由IU和边佑锡主演的《21世纪大君夫人》已打破「8集定律」，第 3 集就祭出心动初吻，第四集结尾更出现令人肾上腺素狂飙的超帅场面！Disney+ 独家热播中。





《神与律师事务所》讲述通灵律师「申二朗」（柳演锡 饰）替鬼魂打官司伸张冤屈的故事，他不仅对鬼魂和家人充满温暖关怀，也让「死对头」律师韩娜贤（李絮 饰）的心慢慢融化。 本周末即将迎来大结局，香港观众可在Viu同步追看！





周六、周日：《秘恋稽核中》《努力克服自卑的我们》

《秘恋稽核中》讲述「卢基准」（孔明 饰）从大企业审计部门的王牌被贬为最低职位风纪紊乱股长，与性格古怪又狠毒的监察室长「朱仁雅」（申惠善 饰）一起监视公司内男女之间恋爱各种关系。 4/25本周六在HBO Max开播！



《努力克服自卑的我们》上周通过Netflix上线，讲述迟迟未能出道、40多岁仍一事无成的准导演「黄东满」（具教焕 饰），在优秀朋友群中独自落后、饱受嫉妒与自卑折磨，在遇到毒舌PD「卞恩雅」（高胤祯 饰）后，如何一步步找回内心的平静。





这还没完！下周三开始，由朴宝英、金圣喆、李光洙等主演的Disney+新剧《赌金》也即将上线。 故事讲述机场安检员「金熙珠」（朴宝英 饰）意外卷入金条走私事件，逐渐被独占金条的欲望吞噬，并在黑暗世界中展开生死搏斗。 这是朴宝英首度黑化挑战犯罪剧，真的让人很期待！





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